Girón avanza en la obra del ascensor para estrenarlo en diciembre

Salvará los quince metros de desnivel entre la avenida de las Contiendas y la plaza Porticada y beneficiará, principalmente, a los cerca de doscientos vecinos ... que viven en la parte más alta del barrio, que lo tendrán más fácil para subir y bajar a un espacio céntrico de la zona, donde se ubica la iglesia y una panadería. La empresa Prace ultima la obra del nuevo ascensor de Girón, un elevador que completa la red de dispositivos de movilidad vertical que puso en marcha el anterior equipo de Gobierno y que en, este caso, ha desarrollado el actual Ejecutivo Local. Con una caja acristalada y capacidad para 16 pasajeros (1.250 kilos), el aparato tiene previsto su estreno a finales de este mismo año.

El alcalde, acompañado del concejal Alberto Gutiérrez Alberca, ha visitado las obras, que se encuentran en este momento a un 54% de su ejecución. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 801.520 euros (IVA incluido) y que está financiado con fondos europeos, ha sufrido retrasos en su construcción por incidencias de tipo técnico, que obligaron a modificar los planos para separar la torre del elevador de las escalinatas y garantizar una mejor cimentación.

Ampliar La estructura vista desde la plaza Porticada de Girón. Carlos Espeso

La supervisora municipal de la obra, Susana Poyatos, ha explicado que la complejidad técnica radicaba en la escalera que salva la ladera. Ese talud podía afectar a la estabilidad a la hora de hacer la cimentación de la pasarela del ascensor, lo que ha llevado a realizar un micropilotaje para asegurar el área y no afectar así a las viviendas. Solventados esos problemas, ahora ya es visible la estructura metálica por la que subirá la cabina panorámica, así como la pasarela de acceso y salida hacia la avenida de las Contiendas, con veinte metros de longitud.

El ascensor incluye un sistema de videovigilancia y telegestión tanto para controlar las incidencias que se puedan registrar en su funcionamiento como para disuadir de actos vandálicos. Según ha explicado Jesús Julio Carnero, se procederá a actuar la de la fachada de la estructura con una serigrafía con un texto sobre el barrio, visible desde el interior. En paralelo, se están realizando los trabajos de restauración de la escalinata histórica, con 93 peldaños. Se están arreglando todos los escalones, algunos muy deteriorados por el paso de los años, se ha colocado un doble pasamanos y se mejorará la iluminación en todo el tramo.

El alcalde ha subrayado que el proyecto «no solo facilitará la movilidad de cientos de personas cada día, sino que también dignificará y revitalizará un entorno emblemático del barrio; con inversiones como esta, seguimos construyendo una ciudad más inclusiva, sostenible y pensada para todos», apuntó. De momento se descarta ampliar esta red de movilidad vertical a otras zonas de la ciudad.

Desde la asociación de vecinos, su presidente, Fernando Polanco, hace una valoración positiva de la intervención. «Va a satisfacer a los vecinos que viven en la parte de arriba del barrio Girón, que está como más olvidada; son unos 200, que sí que van a poder acceder, por ejemplo, a misa o a la panadería y eso está bien», señaló el portavoz de los residentes.

El de Girón será el octavo ascensor público de la ciudad. Los primeros en estrenarse fueron los tres de las calles Ánade, Oriol y Estornino, en el barrio de San Isidro. Hasta el pasado mes de julio han registrado 48.357 usos. Los dos de Parquesol son los más utilizados. El de la ladera norte, que une Juan de Valladolid (IES Parquesol) con la piscina, ha registrado 283.581 viajes mientras que el que salva el desnivel este, por el parque de Los Almendros, se apuntó hasta julio 211.27. El ubicado en la calle Estación, junto al nuevo paso peatonal bajo las vías, acumula 66.211 usos y de la calle de Salud, en el paso de Rafael Cano, 101.453, según recogen las estadísticas de Auvasa.

Durante la visita a las obras del ascensor, Carnero ha querido poner en valor las inversiones por importe de 820.000 euros que se han llevado a cabo en Girón a través del Contrato de Conservación de Vías Públicas. Entre ellas destacan, las rampas accesibles entre la avenida de las Contiendas y las calles Granja y Curvada, la mejora de colectores y aceras en la calle Álamos, la reurbanización completa de las calles Escondida y Panorama. Además, próximamente, se acometerá la reparación de la calzada de subida a la avenida de las Contiendas.