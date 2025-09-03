El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Torre y pasarela del ascensor que salvará el desnivel entre la plaza Porticada y la avenida de las Contiendas.

Torre y pasarela del ascensor que salvará el desnivel entre la plaza Porticada y la avenida de las Contiendas. Carlos Espeso

Valladolid

Girón avanza en la obra del ascensor para estrenarlo en diciembre

La intervención, con un coste de 801.520 euros, incluye la renovación de la escalera histórica que salva los 15 metros de desnivel entre la plaza Porticada y la avenida de las Contiendas

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:42

Salvará los quince metros de desnivel entre la avenida de las Contiendas y la plaza Porticada y beneficiará, principalmente, a los cerca de doscientos vecinos ... que viven en la parte más alta del barrio, que lo tendrán más fácil para subir y bajar a un espacio céntrico de la zona, donde se ubica la iglesia y una panadería. La empresa Prace ultima la obra del nuevo ascensor de Girón, un elevador que completa la red de dispositivos de movilidad vertical que puso en marcha el anterior equipo de Gobierno y que en, este caso, ha desarrollado el actual Ejecutivo Local. Con una caja acristalada y capacidad para 16 pasajeros (1.250 kilos), el aparato tiene previsto su estreno a finales de este mismo año.

