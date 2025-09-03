El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La grúa con la que se ha renovado la iluminación de la fachada del Ayuntamiento. J. Sanz

Una grúa toma el Ayuntamiento de Valladolid para renovar la iluminación de su fachada

Los operarios han sustituido las luminarias led que permiten cambiar de color el dispositivo ornamental

J. S.

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:39

Los operarios, gracias a una grúa de grandes dimensiones, han tomado la fachada principal del Ayuntamiento de Valladolid para llevar a cabo la renovación de ... las luces del sistema de iluminación ornamental que permite cambiar los colores de la misma en función de las distintas necesidades (habitualmente para conmemorar días internacionales y distintas iniciativas).

