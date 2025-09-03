Una grúa toma el Ayuntamiento de Valladolid para renovar la iluminación de su fachada

Los operarios, gracias a una grúa de grandes dimensiones, han tomado la fachada principal del Ayuntamiento de Valladolid para llevar a cabo la renovación de ... las luces del sistema de iluminación ornamental que permite cambiar los colores de la misma en función de las distintas necesidades (habitualmente para conmemorar días internacionales y distintas iniciativas).

Los trabajos, llevados a cabo en los últimos días, han finalizado en la mañana de este miércoles, cuando se han terminado de renovar las luminarias led del frontal de la Casa Consistorial en una operación que persigue «mejorar la eficiencia energética» de los puntos de luz.

El actual sistema de iluminación, con luces led de colores, se puso en marcha entre los años 2010 y 2011, cuando se desplegó la ruta Ríos de Luz en un recorrido por los principales monumentos de la capital que le valió a Valladolid un premio (en aquel 2011) a la mejor ciudad iluminada del mundo.

Para sustituir las luces de bajo consumo ha sido preciso desplegar una grúa con una cesta para cambiar las luminarias en una operación que ha concluido hoy. Así, al filo del mediodía, y con un pequeño retraso fruto de un contratiempo en la propia grúa -se había roto un manguito-, los trabajadores han retirado la maquinaria del torreón y reabierto al tránsito peatonal el lateral del propio Ayuntamiento que discurre por la calle Manzana.

La Plaza Mayor, sin embargo, continúa plagada de operarios para rematar el montaje en curso del escenario para los conciertos de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

La renovación de las luminarias de la Casa Consistorial se suma a la reciente instalación de nuevos sistemas de iluminación ornamental en uno de los rincones más fotografiados de la ciudad, como es la Academia de Caballería -allí se prevé estrenarla el próximo 13 de noviembre, coincidiendo con su 175 aniversario de su fundación-; así como en la Casa Mantilla y en el Mercado del Val. Estos dos últimos inmuebles, en cuya iluminación de han invertido 332.723 euros, se sumarán también a la ruta Ríos de Luz.