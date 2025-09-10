El tiempo el día de la Vuelta en Valladolid: 26 grados, viento moderado y sol

No lloverá. Ni este jueves, al paso de la etapa contrarreloj que cortará al tráfico medio Valladolid, ni en los días que restan de las ... fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogen una probabilidad nula de que se produzcan precipitaciones en lo que resta de semana y augura una subida progresiva de las temperaturas hasta volver a rondar los treinta grados el domingo.

En cuanto a la jornada de la Vuelta Ciclista a España de este jueves (11 de septiembre), la previsión del tiempo apunta a que las temperaturas rondarán los 26 grados en las horas centrales del día (la prueba en sí se desarrollará entre las 14:12 y las 17:30 horas), con cielos despejados - puede que algunas nubes altas- en ese periodo de tiempo y, eso sí, rachas moderadas de viento variables que podrían ser puntualmente fuertes precisamente al paso de los ciclistas.

De manera que el viento, al margen de las protestas contra Israel, puede convertirse también en protagonista en lo que a lo deportivo se refiere durante el desarrollo de la prueba contra el crono.

La previsión para la etapa

Está es la previsión por horas:

-14:00 horas. Se prevén 23 grados con viento moderado del oeste de 14 kilómetros por hora y rachas puntuales de 32.

-15:00 horas. Temperaturas de 24 grados. Viento del noroeste de 17 kilómetros por hora y rachas de 33.

-16:00 horas. 25 grados. Viento del noroeste que soplará a 18 kilómetros por hora, con rachas de 27.

-17:00 horas. 26 grados. Viento del oeste, a 13 kilómetros por hora, con rachas de 26.

La previsión de la Aemet recoge, en cuanto a la jornada completa, que el día amanecerá con los cielos cubiertos y mínimas de 13 grados, que ascenderán hasta rondar esos 26 grados, puede que algunos más, en las horas centrales del día. Después los cielos tenderán a despejarse a mediodía para volver a cubrirse por la noche con riesgo nulo, eso sí, de precipitaciones y vientos moderados, puntualmente fuertes, del oeste y el noroeste.

La previsión hasta el domingo

Y cuanto a lo que resta de semana, y de fiestas, los meteorólogos apuntan a que el tiempo estará marcado con la estabilidad, con nubes y claros, sin riesgo de lluvias y con temperaturas, sobre todo, las máximas en ascenso que superarán los 25 grados el viernes y el sábado y que pueden alcanzar los 30 el domingo. El viento, además, tenderá a calmarse.

Las temperaturas mínimas, sin embargo, continuarán siendo frescas -las habituales para la época- y oscilarán entre los 11 y 13 grados.

Y todo ello después de un miércoles en el que han caído cuatro gotas al filo de las nueve de la mañana sobre la capital, una cortinilla de agua que ha obligado a desempolvar los paraguas, pero que ha dejado una cantidad inapreciable de precipitación. Y todo ello en una ciudad que no ve llover en condiciones desde hace dos meses, nada menos que desde un lejano 12 de julio.