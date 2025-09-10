El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Viandantes con paraguas en la mañana de este miércoles en el carril bici de Parquesol. J. Sanz

El tiempo el día de la Vuelta en Valladolid: 26 grados, viento moderado y sol

La previsión de la Aemet recoge una probabilidad nula de precipitaciones al paso de los ciclistas por la capital y hasta que acaben las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:32

No lloverá. Ni este jueves, al paso de la etapa contrarreloj que cortará al tráfico medio Valladolid, ni en los días que restan de las ... fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogen una probabilidad nula de que se produzcan precipitaciones en lo que resta de semana y augura una subida progresiva de las temperaturas hasta volver a rondar los treinta grados el domingo.

