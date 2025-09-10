El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información El primero de los ciclistas saldrá de San Pablo a las 14:12 horas y el último llegará a la Academia de Caballería en torno a las 17:30

Pedro Resina y Jose Antonio Sánchez Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

La contrarreloj de La Vuelta ciclista a España que recala este jueves 11 de septiembre en Valladolid provocará problemas de tráfico desde primera hora de la mañana en el centro de la ciudad. Con salida en la Plaza de San Pablo y llegada en el paseo de Zorrilla frente a la Academia de Caballería, durante el recorrido están previstas un total de once protestas contra la ocupación de Gaza por parte de Israel.

Navegando por el mapa que se encuentra bajo estas líneas y haciendo clic sobre sus diferentes zonas puedes conocer al detalle las horas de las interrupciones al tráfico, los pasos alternativos o los pormenores de las manifestaciones.

Mapa interactivo de la 18ª etapa de La Vuelta en Valladolid

Fuente Policía Municipal de Valladolid.

A partir de las 11:00 horas El Norte de Castilla te informará en directo de todas las incidencias que provoque el evento deportivo y las actividades convocadas a su alrededor.