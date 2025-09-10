El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información

El primero de los ciclistas saldrá de San Pablo a las 14:12 horas y el último llegará a la Academia de Caballería en torno a las 17:30

Pedro Resina y Jose Antonio Sánchez

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:53

La contrarreloj de La Vuelta ciclista a España que recala este jueves 11 de septiembre en Valladolid provocará problemas de tráfico desde primera hora de la mañana en el centro de la ciudad. Con salida en la Plaza de San Pablo y llegada en el paseo de Zorrilla frente a la Academia de Caballería, durante el recorrido están previstas un total de once protestas contra la ocupación de Gaza por parte de Israel.

Navegando por el mapa que se encuentra bajo estas líneas y haciendo clic sobre sus diferentes zonas puedes conocer al detalle las horas de las interrupciones al tráfico, los pasos alternativos o los pormenores de las manifestaciones.

Mapa interactivo de la 18ª etapa de La Vuelta en Valladolid

Fuente Policía Municipal de Valladolid.

A partir de las 11:00 horas El Norte de Castilla te informará en directo de todas las incidencias que provoque el evento deportivo y las actividades convocadas a su alrededor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  9. 9 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información

El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información