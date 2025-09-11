Directo Valladolid afronta el paso de la Vuelta a España con el cierre completo del circuito al tráfico

11:15

Importante

El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Los cortes en torno al circuito de la Vuelta Ciclista a España están generando retenciones desde primera hora de la mañana, sobre todo, en torno al cerrado paseo de Isabel la Católica y con especial incidencias en arterias como la avenida de Salamanca o la Rondilla de Santa Teresa.

Está es la primera crónica de la jornada .