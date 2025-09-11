Directo Valladolid afronta el paso de la Vuelta a España con el cierre completo del circuito al tráfico

Valladolid afronta el paso de la Vuelta a España con el cierre completo del circuito al tráfico
Sigue minuto a minuto todas las incidencias que está causando la jornada ciclista que impedirá circular en torno a un recorrido acortado a 12,2 kilómetros
Lo más importante
Valladolid
Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:47
11:58
Todo listo en la línea de meta de Zorrilla con fuertes medidas de seguridad
La meta en la plaza de Zorrilla ya está instalada entre fuertes medidas de seguridad con el despliegue de los agentes antidisturbios.
11:57
La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil ya está en las inmediaciones de San Pablo. Son 132 guardias civiles que forman parte del dispositivo itinerante de la Vuelta. A Ellos se suma una veintena de agentes de Valladolid que, a bordo de sus motocicletas, escoltarán a los corredores, y de Tráfico.
11:51
Los trabajadores del equipo de Vingegaard cogen fuerzas en la terraza del Continental.
11:49
Consulta aquí el recorrido completo
El nuevo circuito de la etapa, que pasa de los 27,2 kilómetros previstos a 12,2, es el siguiente : salida en San Pablo y paso por Angustias, Echegeray, Arzobispo Gandásegui, Universidad, López Gómez, plaza de España, Claudio Moyano, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, avenida de Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Sánchez Arjona, puente de Adolfo Suárez, Hospital Militar, Paseo de Zorrilla y carretera de Rueda (hasta la plaza de Castilla y León) para después regresar por Zorrilla camino de la meta en la plaza de Zorrilla.
11:45
Los aficionados toman posiciones a lo largo del recorrido
Los aficionados, que no todo van a ser protestas, están tomando posiciones ya a lo largo del recorrido. En la imagen, un joven equipado con una banqueta para hacer más llevadera la espera hasta el inicio de la prueba, previsto para las 14:35 horas.
11:43
La Policía Nacional despliega sus drones de vigilancia en la plaza de San Pablo.
11:41
Este es el orden de salida de los corredores del equipo (Israel) Premier Tech, a cuyo paso se prevén picos de tensión en las manifestaciones contra el genocidio en Gaza:
- 14:43 h, posición 9: E. Vermon
- 14:46 h, posición 12: N. Raisberg
- 15:00 h, posición 26: J. Stewart
- 15:21 h, posición 47: P. Cöte
- 16:21 h, posición 107: J. Hirt
- 16:39 h, posición 125: M. Frigo
- 17:05 h, posición 147: M. Riccitello
11:39
Agentes y organizadores están realizando una vuelta de reconocimiento por el recorrido para comprobar que todo está bien.
11:38
Importante
Cortado por completo al tráfico el circuito
La Policía Local confirma que se ha cortado al tráfico por completo el circuito por el que discurrirá la etapa. Se han habilitado, eso sí, puntos de paso para los peatones a lo largo de todo el recorrido.
11:35
Un millar de policías, y decenas de voluntarios y efectivos de Protección Civil, controlarán la seguridad durante el recorrido ante el riesgo de que se produzcan incidencias por las protestas y la advertencia de los propios ciclistas de plantarse si así sucede.
11:33
Importante
Siete puntos de protesta contra Israel
La plataforma solidaria con Palestina ha convocado siete puntos de protesta contra Israel a lo largo del recortado recorrido de la etapa, que se ha reducido de 27,2 a 12,2 kilómetros, en los que anima a los asistentes a concentrarse de forma estática y pacífica al paso de los corredores. Así, las manifestaciones tendrán lugar en las líneas de salida (San Pablo) y de meta (Zorrilla); así como en el Calderón, la plaza de la Universidad, el puente de Isabel la Católica, el puente de Adolfo Suárez y la rotonda de Vallsur.
11:23
El autobús del equipo (Israel) Premier Tech está estacionado en el paseo de Isabel la Católica. La formación, cuyo primer corredor partirá a las 14:43 horas, será el foco de las protestas convocadas por la plataforma solidaria con Palestina.
11:21
Todo listo en la línea de salida de San Pablo
Los operarios preparan el punto de salida de la etapa contrarreloj en la plaza de San Pablo, que arrancará a las 14:35 horas con la salida del primer corredor, el holandés Óscar Riesebeek, que ocupa el farolillo rojo de la clasificación. El último en salir será el lider, el holandés Jonas Vingegaar, cuya salida está prevista para las 15:17 horas.
11:15
Importante
El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
Los cortes en torno al circuito de la Vuelta Ciclista a España están generando retenciones desde primera hora de la mañana, sobre todo, en torno al cerrado paseo de Isabel la Católica y con especial incidencias en arterias como la avenida de Salamanca o la Rondilla de Santa Teresa.
Está es la primera crónica de la jornada .
11:11
Valladolid afronta este jueves el ansiado, y temido, paso de los ciclistas durante la recortada etapa contrarreloj que desde primera hora de la mañana está generando atascos en torno al circuito, cuyo corte completo se está llevando a cabo en estos momento (desde las once de la mañana). Iniciamos el relato de un día con amplio despliegue de periodistas y fotógrafos que narrarán en directo las incidencias que se produzcan en torno a la prueba ciclista.
11:08
Buenos días
17:54
Este directo se elabora con informaciones de Sergio García, J. Asua, Jenifer Santarén, Jorge Sanz, Eva Esteban, Sofía Fernández, Carolina Amo, Luis Miguel de Pablos y fotografías de Carlos Espeso, Rodrigo Jiménez, Rodrigo Ucero, Alberto Mingueza y J. C. Castillo e infografías de Pedro Resina.
