Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta

El paso de la contrarreloj de La Vuelta por las calles de Valladolid deja dos personas detenidas en la capital. Son dos hombres que saltaron ... al recorrido e intentaron detener el desarrollo de la carrera a la altura de la calle del Arzobispo Gandasegui, junto a la plaza de la Universidad, donde estaba apostado uno de los grupos de manifestantes más numerosos. Es el resumen más rápido de la crono en su tránsito por la capital y en lo referido a las protestas pro Palestina.

Dos detenidos a quienes se suman al menos 17 identificados, dos personas que intentaron saltar al recorrido con los arrestados y otras quince que hicieron lo propio en el Paseo de Zorrilla, a la altura de Juan de Austria. En este último punto, los manifestantes salieron a la calzada con una pancarta y gritos de «Israel Asesino», antes de ser dispersados rápidamente por Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Estos fueron los momentos más tensos de una etapa que dejó atascos en horas punta pero poco impacto en el tráfico durante el desarrollo de la prueba a pesar de la gran cantidad de cortes que afectaron a buena parte del centro y sobre todo al Paseo de Zorrilla.

La circulación estuvo definida por la búsqueda de alternativas y los cambios en los trayectos, como también se vio modificado el propio recorrido de la contrarreloj (de los 27,2 kilómetros iniciales a los 12,2 de trazado definitivo). Poca congestión en las carreteras, a excepción de retenciones en horas punta y una confusión latente por el cambio de última hora en el trazado, acordado en la noche del miércoles. Los cortes sí causaron problemas por la mañana en la salida de La Rondilla, desde la Rondilla de Santa Teresa, hacia el Puente Mayor, la avenida de Salamanca y las retenciones entre los puentes de Juan de Austria y Mayor también fueron palpables para los madrugadores. El motivo, el cierre del paseo de Isabel la Católica, que sí estaba previsto antes del cambio en la carrera. Primera hora punta de la jornada, cuando sí hubo retenciones, pero sin incidentes graves, como confirmaban fuentes de la Policía Municipal.

La Vuelta continúan este viernes por la provincia, donde se han convocado nuevas protestas pro Palestina

La confusión para los vallisoletanos llegó pronto, a las 7:30 horas de la mañana, con el adelanto en dos horas de los desvíos y la modificación de horarios de las líneas de Auvasa, donde estaban afectados casi todos los servicios de autobús. Más suerte tuvieron los vecinos de Parquesol y de Villa de Prado con los cambios, que pasaron de ser los barrios más afectados por el paso de los ciclistas a vivir una jornada de aparente normalidad, también en las salidas y entradas de los colegios. La libertad de movimiento en estas zonas ayudó a descongestionar el tráfico en el resto de la ciudad durante toda la mañana, también en las alternativas urbanas, especialmente la avenida de Salamanca, que incluso dejó estampas similares a los momentos de pandemia por la escasez de viandantes y vehículos.

La circulación se resumió en que casi era más difícil ser peatón que conductor. Ocurría por ejemplo en el Paseo de Zorrilla, donde cruzar de un lado de la vía al otro era una decisión que se traducía en veinte minutos caminando. Los pasos permitidos estaban en la plaza de Zorrilla, mientras que el siguiente, en sentido Covaresa, se ubicaba a la altura de Juan de Austria. El ritmo a cuentagotas en los pasos, vigilados por Policía, Protección Civil y voluntarios, provocó algún embudo de personas, que solo podían cruzar cuando no había riesgo. Es decir, cuando no había paso ni de ciclistas ni de los vehículos que les acompañan.

Las retenciones desaparecieron en las horas llanas de la jornada y volvieron con la siguiente hora punta, la salida del trabajo a las 14:00 horas, cuando se cuantificaron hasta cinco kilómetros de retenciones en la VA-30, entre la carretera de Madrid y la salida de la A-62. La ronda interior, que abrió a tiempo para La Vuelta, apenas vivió momentos de atascos, que se concretaron sobre todo a la altura de la salida de la carretera Renedo en sentido Segovia, donde permanecen cerrados los dos carriles de circulación. Para los conductores que enfilaban dirección norte el tráfico fue fluido durante la jornada.

Siguiente etapa

Terminada la etapa, el desmontaje ha comenzado rápido desde la plaza de San Pablo, desde donde ha comenzado la apertura de los pasos transversales para peatones. Con el paso de los minutos los agentes han procedido a la apertura del circuito desde la salida y hacia la meta. Al final, Valladolid ha sobrevivido a la contrarreloj, que dejó dos personas detenidas y al menos 17 identificados por las protestas, que no obligaron a parar la carrera, como sí ha sucedido en otras etapas de la competición.

La Vuelta continúa este viernes por la provincia de Valladolid en su siguiente etapa, que comienza en Rueda y alcanzará hasta el municipio de Guijuelo, en Salamanca. Desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid han vuelto a convocar nuevas protestas en diferentes puntos de la carrera. Se prevé que los protestantes se aposten en Rueda, La Seca, Medina del Campo, Nava del Rey, Villaverde y Alaejos al paso de los ciclistas.