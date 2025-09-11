El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Policía se lanza sobre los manifestantes que intentaron parar el recorrido, a la altura de La Antigua.

La Policía se lanza sobre los manifestantes que intentaron parar el recorrido, a la altura de La Antigua. Rodrigo Ucero

Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta

La ciudad sobrevive sin grandes problemas en la circulación mientras que los manifestantes no consiguieron parar el desarrollo de la prueba

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:19

El paso de la contrarreloj de La Vuelta por las calles de Valladolid deja dos personas detenidas en la capital. Son dos hombres que saltaron ... al recorrido e intentaron detener el desarrollo de la carrera a la altura de la calle del Arzobispo Gandasegui, junto a la plaza de la Universidad, donde estaba apostado uno de los grupos de manifestantes más numerosos. Es el resumen más rápido de la crono en su tránsito por la capital y en lo referido a las protestas pro Palestina.

Te puede interesar

