Urgente Las Cortes reprueban a Quiñones, defendido por el PP y con Vox de perfil
Despliegue de la Guardia Civil en Valladolid con motivo del paso de la Vuelta Ciclista hace dos años. A. Mingueza

Valladolid

Cien policías más refuerzan el dispositivo de la Vuelta ante la previsión de llegada de grupos radicales

El operativo de seguridad, que vigilará de manera «especial» el hotel del equipo israelí, se activará este mismo miércoles por la noche para prevenir actos vandálicos

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:31

Saben con absoluta certeza que se están organizando y que viajarán este mismo miércoles o, a más tardar, a primera hora del jueves día 11 ... hasta Valladolid para «liarla» en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. La previsión de llegada de grupos radicales procedentes de otras provincias, incluidas «limítrofes», ha llevado a reforzar e intensificar la seguridad por toda la ciudad y a desplegar el operativo policial incluso desde la noche de este día 10, dada la posibilidad de que se realicen actos vandálicos o pintadas a monumentos.

