Cien policías más refuerzan el dispositivo de la Vuelta ante la previsión de llegada de grupos radicales

Saben con absoluta certeza que se están organizando y que viajarán este mismo miércoles o, a más tardar, a primera hora del jueves día 11 ... hasta Valladolid para «liarla» en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. La previsión de llegada de grupos radicales procedentes de otras provincias, incluidas «limítrofes», ha llevado a reforzar e intensificar la seguridad por toda la ciudad y a desplegar el operativo policial incluso desde la noche de este día 10, dada la posibilidad de que se realicen actos vandálicos o pintadas a monumentos.

Toda seguridad es poca y Valladolid tendrá este jueves un despliegue policial sin precedentes, con casi mil efectivos movilizados por diferentes puntos de la capital para prevenir incidentes y minimizar riesgos. A los 850 agentes inicialmente previstos entre Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil se sumarán otros cien agentes del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente pertenecientes a grupos como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o la Unidad de Intervención Policial (UIP) de otras provincias.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras una cumbre de seguridad celebrada este miércoles para ultimar detalles y analizar al milímetro cada escenario que pueda sucederse. Todo, ante la convicción, gracias al intenso trabajo que han realizado durante los últimos días los expertos policiales en información, de que grupos ultras, conocidos por la Policía Nacional, se van a desplazar hasta tierras vallisoletanas para «prepararla». «Son conocidos por la Policía, están también organizados y seguro que desde esta misma noche ya van a dar vueltas para ver dónde van a poder liarla, dónde están las cámaras...», apunta Canales, quien avanza de antemano que el hotel donde se aloja el equipo israelí contará con una «protección especial».

Además, se reforzará especialmente la presencia de agentes de paisano, infiltrados entre la ciudadanía para percatarse y anticiparse a cualquier incidente o contratiempo que pueda surgir. «Habrá muchísimos policías de paisano entre la gente», remarca el subdelegado. En total, casi mil agentes de los diferentes cuerpos, ya sea uniformados o pasando desapercibidos, velarán por la seguridad en una jornada que, en el plano deportivo, se presupone clave al tratarse de ser la única crono individual de la carrera y al celebrarse a tan solo tres días del final de la competición.

El Gobierno advierte de que se sancionará a quienes «interrumpan y además pongan en riesgo la integridad física de las personas»

En concreto, la Policía Local tendrá a sus más de 400 agentes a pie de calle, al servicio de lo que se preste. No habrá descanso para los agentes municipales este día, con múltiples trabajos para controlar el tráfico, regular puntos de pasos de peatones y dar respuesta a los imprevistos que puedan surgir -se han convocado once protestas a lo largo del recorrido contra Israel-. Solo a lo largo del recorrido -27,2 kilómetros- habrá 150 policías locales dedicados exclusivamente a vigilar la prueba.

Músculo similar exhibirá el Cuerpo Nacional de Policía, que en total movilizará a unos 400 efectivos, tras el refuerzo acordado a última hora. Además de a esos cien últimos policías, activará al completo a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid, así como a otros 80 agentes que forman parte del dispositivo itinerante de la carrera ciclista y otros tantos que llegarán de refuerzo de otras provincias.

Escoltar a los corredores

Estará presente, asimismo, la Guardia Civil, con 132 agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial -que también está en el dispositivo de seguridad itinerante-; unos veinte guardias civiles de Valladolid que, a bordo de sus motocicletas, escoltarán a los corredores durante el trayecto, y patrullas de la Agrupación de Tráfico, que se encargarán de cerrar los accesos desde la VA-30 a la carretera de Rueda.

En los últimos días, tanto el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, como el subdelegado en Valladolid han advertido de que se sancionará a quienes «interrumpan y además pongan en riesgo la integridad física de las personas». «Ya sean participantes o parte de la organización, se les elevará como corresponde en los correspondientes boletines e infracciones», afirmó Sen durante la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago.

Jacinto Canales, por su parte, insistió días atrás en que las sanciones por alterar la carrera «pueden arruinar a familias enteras», puesto que en estos casos se aplicaría la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.. Cabe destacar, en este sentido, que la comisión de infracciones recogidas en la citada ley puede acarrear sanciones que oscilan entre los 150 euros y los 650.000 euros, en función de la gravedad. En concreto, las leves implican multas de entre 150 y 3.000 euros; las graves, de 3.000,01 a 60.000 euros; y las muy graves, de 60.000,01 a 650.000 euros.