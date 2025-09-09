El delegado del Gobierno insiste en que se sancionará a «aquellas personas que interrumpan» la contrarreloj

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Valladolid se prepara para acoger una de las etapas de la Vuelta a España en medio de un ambiente marcado por la posibilidad de protestas contra la ocupación de la franja de Gaza, en Palestina, por parte de Israel. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, envió este martes desde Palencia un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, están completamente coordinados para garantizar que la prueba deportiva se desarrolle sin incidencias significativas.

Durante una reciente Junta de Seguridad Local celebrada en Valladolid, en la que participaron representantes de los cuerpos de seguridad y el subdelegado del Gobierno en la provincia, se acordó reforzar los dispositivos de seguridad para esta etapa de la carrera ciclista. Sen destacó que tanto la organización de la Vuelta como las autoridades están trabajando de manera conjunta para asegurar el normal desarrollo del evento. «Los refuerzos que haya que hacer se van a hacer, por supuesto, en ese aspecto no va a haber ningún tipo de problema», afirmó el delegado en declaraciones recogidas por Ical.

El contexto de las protestas, que han sido visibles en otras etapas de la Vuelta y que están motivadas por la situación en Palestina, generaron cierta preocupación. Sin embargo, Sen insistió en la importancia de mantener la calma y permitir que la prueba deportiva se lleve a cabo con normalidad. «Estamos hablando de una prueba deportiva que cuenta con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que forman parte del ámbito de seguridad establecido también por la propia empresa organizadora», señaló.

Colaboración ciudadana

En respuesta a preguntas sobre las posibles consecuencias de las protestas, el delegado fue claro al advertir que cualquier acción que interrumpa la prueba o ponga en riesgo la integridad física de los participantes, la organización o el público será sancionada. «Aquellas personas que interrumpan y además pongan en riesgo la integridad física de las personas, ya sean participantes o parte de la organización, se les elevará como corresponde en los correspondientes boletines e infracciones», afirmó Sen. No obstante, reiteró su confianza en que el evento transcurrirá sin mayores problemas gracias a la coordinación entre las autoridades y la organización.

Sen concluyó haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana y al respeto por el desarrollo de la prueba, destacando que el objetivo principal es que la Vuelta se celebre «como se tiene que celebrar», con el menor número de incidencias posible y, en el mejor de los casos, sin ninguna.