Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid

«Que quede claro que nosotras convocamos un acto pacífico contra el genocidio en Gaza y contra el paso de un equipo sionista que apoya ... la masacre por nuestra ciudad», apunta Henar Redondo, portavoz de la plataforma solidaria con Palestina, que ha convocado de manera oficial y pública una protesta por este motivo al paso de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España por Valladolid el próximo jueves (11 de septiembre).

Los convocantes, que inciden en que «no nos responsabilizamos de otros actos que no sean mostrar la bandera palestina y visibilizar nuestra protesta», han fijado once puntos estratégicos de la ciudad, diseminados a lo largo de los 17 kilómetros del recorrido, incluido el entorno de la salida (plaza de San Pablo) y la meta (plaza de Zorrilla) y que incluyen el entorno del Teatro Calderón, la plaza de la Universidad, el puente de Isabel la Católica, la calle Mieses (Girón), la calle Padre Llanos (Parquesol), el puente de Adolfo Suárez, la carretera de Rueda, el Camino Viejo de Simancas (en el PRAE) y la entrada del hotel Lasa Sport.

La convocatoria para acudir a estos once puntos es de 13:45 a 14:15 horas y se pide a los asistentes que acudan con una bandera palestina y kufija (el simbólico pañuelo palestino) para permanecer en ellos y mostrar dichos símbolos al paso de los corredores hasta las 17:30 horas.

La plataforma aclara que mantiene la protesta a pesar de que el equipo ciclista Israel Premier Tech, propiedad del multimillonario Sylvan Adams, ha decidido retirar el nombre de Israel de los maillot de sus ciclistas. «Es un simple lavado de cara que no puede ocultar que estemos ante un equipo sionista que apoya la masacre en Gaza y que se creó precisamente para lavar la imagen de Israel por parte de un declarado sionista», apunta la portavoz de los convocantes para después incidir en que ellos convocan «una protesta pacífica que no pretende alterar la etapa y que busca visibilizar la situación de Palestina y pedir la expulsión de este equipo».

«No nos responsabilizamos de otros actos que no sean visibilizar la bandera y protestar contra la participación del equipo Israel»

A la convocatoria se ha sumado el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, que ha animar literalmente «a tomar las calles» de Valladolid el próximo jueves para «protestar contra la participación del equipo israelí en la Vuelta».

Los estudiantes, a través de un comunicado, se suman a la convocatoria de la plataforma solidaria con Palestina y hacen «un llamamiento claro y contundente a la movilización contra el blanqueamiento del genocidio sionista en la Vuelta Ciclista a España a su paso por Valladolid».

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ya ha advertido de que cualquier interferencia en el desarrollo de la prueba que ponga en riesgo la integridad de los ciclistas será castigada con sanciones «durísimas» en aplicación a la ley contra la violencia en el deporte, que van desde los 150 hasta los 650.000.

Nueva protesta el martes ante la Subdelegación

La capital, entre tanto, acoge este domingo un acto solidario con las víctimas que está teniendo lugar en la plaza de San Pablo, donde se está dando lectura a los nombres de los 18.500 niños y niñas fallecidos en los últimos dos años en la franja de Gaza.

Los activistas, además, han convocado una protesta para el próximo martes (9 de septiembre), a las 10:00 horas, ante la sede de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno (calle Francisco Scrimieri, junto a la plaza del Milenio), para reclamar al Ejecutivo, con motivo de la celebración ese día del Consejo de Ministros, «el embargo real de armas a Israel y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas» con ese país.