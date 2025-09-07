El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mensajes contra la guerra en Gaza en el acto celebrado este sábado en San Pablo y detalle del cartel de la convocatoria para la protesta del día 11 al paso de la Vuelta. Aída Barrio

Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid

La plataforma solidaria con Palestina anima a celebrar un «acto pacífico» durante las dos horas y media que durará la contrarreloj del día 11

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:09

«Que quede claro que nosotras convocamos un acto pacífico contra el genocidio en Gaza y contra el paso de un equipo sionista que apoya ... la masacre por nuestra ciudad», apunta Henar Redondo, portavoz de la plataforma solidaria con Palestina, que ha convocado de manera oficial y pública una protesta por este motivo al paso de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España por Valladolid el próximo jueves (11 de septiembre).

