Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza

«El día 11 de septiembre hay una contrarreloj de la Vuelta (a España) en Valladolid y no podemos permitir que un equipo israelí corra ... impunemente por nuestra ciudad mientras en Gaza el estado sionista comete genocidio», reza el mensaje que estos días se está difundiendo de forma masiva a través de las redes sociales y que viene a animar a boicotear la presencia en la etapa del equipo ciclista que luce el nombre de Israel como patrocinador al paso de los corredores por un trazado que recorrerá prácticamente toda la ciudad. A esta mensaje, y como llamativo apoyo al mismo por parte de los activistas contra la guerra en Palestina, la capital ha amanecido este viernes repleta de enormes pintadas en carteles publicitarios, edificios e infraestructuras diseminados por distintas vías de alta capacidad de la misma.

El desafío esta servido y los activistas calientan así motores para alentar una protesta contra la guerra, e Israel en particular, que a buen seguro será protagonista al paso de los ciclistas por la ciudad el jueves de la semana que viene. ¿Cuánto afectará a la prueba? Eso aún es una incógnita. A lo largo del recorrido se desplegarán ese día centenares de agentes (Policía Nacional y Local y Guardia Civil) en un dispositivo de seguridad sin precedentes en la ronda a su paso por Valladolid.

Los mensajes han sido pintados por encapuchados 'armados' con pértigas y rodillos en puntos estratégicos de la capital

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ya ha advertido de que las multas por interrumpir o alterar el desarrollo de la etapa pueden «arruinar familias». Y lo dice en alusión al arco de sanciones recogido en la ley contra la violencia en el deporte, que van desde los 150 hasta los 650.000 euros. Lo habitual, en caso graves, suelen ser multas intermedias de entre 3.000 y 60.000 euros; pero podrían subir al siguiente escalón (de 60.000 a 650.000) si se produce una infracción muy grave, que vendría a ser provocar un accidente entre los deportistas o los vehículos que recorrerán el próximo jueves la ciudad en una ruta de 27 kilómetros con epicentro en el Paseo de Zorrilla.

El propio subdelegado ha reconocido que los agentes son conscientes de las numerosas convocatorias difundidas a través de las redes sociales a realizar protestas ese día durante la contrarreloj y ha incidido en que en el caso de que se interrumpa la etapa, como ocurrió el miércoles en la llegada a Bilbao, o se ponga en riesgo la integridad de los corredores «las sanciones para los autores serán durísimas».

Sanciones de hasta 1.500 euros

Los activistas, de momento, han llenado la capital de mensajes contra las acciones de Israel, pintados de madrugada por encapuchados 'armados' con pértigas y rodillos que han escrito en letras enormes hasta cinco frases diferentes en muros y carteles publicatarios: 'Valladolid con Palestina', 'Castilla con Gaza', 'Gaza libre', 'Israel genocida' y 'Palestina libre'. Todos ellos han sido pintados en más de una docena de puntos más que transitados de la ciudad, como las avenidas de Madrid y Zamora, entre otros.

Un vídeo difundido por el colectivo La Molinera, ocupantes del antiguo hotel Marqués de la Ensenada -hoy en obras para su reconversión en otro alojamiento- hasta su desalojo en abril de 2023, muestra distintas escenas en las que se aprecia a los activistas contra la guerra en Gaza pintando en los diferentes 'lienzos' bajo el lema 'Valladolid libre de sionazismo'.

Cabe recordar que en este caso, ante la realización de grafitis en espacios públicos sin la pertinente autorización, la ordenanza de protección del medio urbano establece multas de entre 751 y 1.500 euros por lo que se califica como una infracción grave, recogida en el artículo 6 de dicha norma y que recoge como tal «realizar pintadas o grafismos sin la autorización municipal o declaración urbanística responsable que proceda según la normativa aplicable». En este caso, en principio, parece complicada la identificación de los autores de unos mensajes de apoyo a Palestina que ahora pueblan puntos estratégicos de la ciudad a menos de una semana vista de la celebración de la etapa de la Vuelta a España.