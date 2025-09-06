El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pintada en favor de Palestina en un cartel publicitario de la avenida de Madrid.

Pintada en favor de Palestina en un cartel publicitario de la avenida de Madrid. J. Sanz

Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza

Los activistas animan a través de las redes sociales a boicotear al equipo Israel al paso de la contrarreloj de la Vuelta a España

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:38

«El día 11 de septiembre hay una contrarreloj de la Vuelta (a España) en Valladolid y no podemos permitir que un equipo israelí corra ... impunemente por nuestra ciudad mientras en Gaza el estado sionista comete genocidio», reza el mensaje que estos días se está difundiendo de forma masiva a través de las redes sociales y que viene a animar a boicotear la presencia en la etapa del equipo ciclista que luce el nombre de Israel como patrocinador al paso de los corredores por un trazado que recorrerá prácticamente toda la ciudad. A esta mensaje, y como llamativo apoyo al mismo por parte de los activistas contra la guerra en Palestina, la capital ha amanecido este viernes repleta de enormes pintadas en carteles publicitarios, edificios e infraestructuras diseminados por distintas vías de alta capacidad de la misma.

