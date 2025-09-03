Trece horas de lectura en Valladolid de los nombres de los 18.500 niños asesinados en Gaza El acto, en el que participarán figuras de la cultura y la educación de la ciudad, tendrá lugar desde las 10:00 horas del domingo 7 en la plaza de San Pablo

El colectivo 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' ha convocado para el próximo domingo 7 un acto de trece horas (desde las 10:00 y hasta las 23:00 horas) en el que se leerán los nombres de los 18.500 niños asesinados en Gaza.

Así, la plaza de San Pablo albergará a decenas de figuras de la cultura y la educación de Valladolid, que se reunirán para leer en voz alta e ininterrumpidamente los nombres de todos y cada uno de los pequeños muertos. Esta acción no es un hecho aislado, sino que también se llevará a cabo en diferentes ciudades del país a lo largo del fin de semana.

«Desde hace casi dos años, más de 18.500 niñas y niños han sido asesinados en Gaza, una media de 28 cada día. 18.500 vidas que no empezarán el curso escolar 2025-2026», lamenta el citado colectivo, impulsado por La Educación con Palestina (LEcP) y que ya agrupa a más de treinta organizaciones, sindicatos y colectivos del ámbito educativo de todo el país.

Con ello, buscan exigir al Gobierno «la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel» y el «embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) a Israel mediante Real Decreto-ley», según explica en un comunicado.

