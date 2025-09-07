Valladolid llora la muerte de los 18.500 niños de Gaza que «no volverán al cole»

«Mi padre siempre nos ha transmitido que los palestinos tienen una resistencia especial, pero siempre con dignidad, ante las adversidades», ha relatado con la ... voz entrecortada Yasmin El-Ass, hija de padre palestino y farmacéutica en Valladolid, antes de apuntar que su familia vive «con frustración e indignación la limpieza étnica que está llevando a cabo Israel» y de reclamar el fin de su «política de hechos consumados». Ella ha sido la encargada de dar inicio al simbólico acto de lectura de los nombres de los 18.500 niños y niñas que han perdido la vida en los últimos dos años en Gaza y a los que decenas de vallisoletanos están llorando este domingo en un incesante cambio de lectores de la interminable lista de las víctimas más inocentes de una guerra que ha cercenado sus vidas.

La cita ha tenido lugar en la plaza de San Pablo con la previsión de prolongarse durante trece horas. El tiempo necesario para leer uno a uno los nombres de los menores que «no podrán volver al cole».

«Todos ellos faltarán a clase este año y debemos recordar sus nombres para que no se pierdan entre el humo de las bombas»

«Hoy pasamos lista a todos los niños y niñas que no van a poder comenzar el curso porque han sido asesinados y pedimos así a nuestro Gobierno que apruebe el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese estado», ha resumido Olga Saldaña, miembro de la plataforma La educación con Palestina, integrada a su vez en el colectivo Marea Palestina: La educación contra el genocidio', convocante del emotivo acto que está celebrando hoy entre las 10:00 y las 23:00 horas ante la iglesia de San Pablo.

Ampliar Una pareja asiste abrazada a la lectura de los nombres de los menores fallecidos en Gaza. Aída Barrio

Noura Wakid Abdulsalam Shaheen, una niña recién nacida, encabezaba una larga lista de menores fallecidos, ordenados de menor a mayor edad, que cierra por ahora Iman Ibrahim Fathi Al-Bardawil, de 17. Este último será leído a las once de la noche para cerrar una protesta que llega en vísperas de la convocatoria de distintas concentraciones al paso de la etapa de la Vuelta a España por la capital el próximo jueves (día 11) y en una ciudad en la que el pasado viernes fueron pintadas decenas de vallas contra el 'genocidio en Gaza'.

'Hay que hacer silencio cuando los niños duermen, no cuando los matan', reza el mensaje impreso sobre una bandera palestina que está presidiendo la protesta simbólica contra la masacre. «Todos estos niños y niñas faltarán a clase este año y tenemos que recordar sus nombres antes de que se pierdan entre los escombros y el humo de las bombas», ha reclamado el dibujante Rafael Vega, 'Sansón', el tercer lector de la fúnebre lista de víctimas de la guerra.

«Pasamos lista porque ellos no están y no podemos volver al cole con normalidad cuando tenemos a miles de niños y niñas masacrados», ha advertido Virginia de la Fuente, activista también de la plataforma convocante, creada en agosto por profesores y padres y madres de la comunidad educativa con el fin de visibilizar la situación, en concreto, que afecta a los menores y a su educación en la franja de Gaza. «Ellos no están y no podrán volver a las aulas porque los han matado», añadió.

La lectura, en la que está prevista la participación de algunos rostros conocidos del mundo de la cultura, como el director de cine Arturo Dueñas, el pintor Manuel Sierra, el cantante Jesús Cifuentes o el dibujante David Aja, ha arrancado con la lectura de un manifiesto, en el que se pide el Ejecutivo que apruebe las citadas medidas contra Israel en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes que viene (día 9), cuyo mensaje se va a repetir a cada hora en punto. Entre medias serán leídos todos y cada uno de los 18.500 menores (de 0 a 17 años), «una media de 28 criaturas al día, que han sido asesinados en la franja de Gaza en los últimos dos años».