Dos activistas colocan incienso y pintan rayas por cada una de las víctimas mientras, al fondo, Sansón lee algunos de sus nombres en San Pablo.

Dos activistas colocan incienso y pintan rayas por cada una de las víctimas mientras, al fondo, Sansón lee algunos de sus nombres en San Pablo. Aída Barrio

Valladolid llora la muerte de los 18.500 niños de Gaza que «no volverán al cole»

Decenas de personas leen uno a uno los nombres de las víctimas en San Pablo para reclamar al Gobierno el cese de las relaciones con Israel

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:10

«Mi padre siempre nos ha transmitido que los palestinos tienen una resistencia especial, pero siempre con dignidad, ante las adversidades», ha relatado con la ... voz entrecortada Yasmin El-Ass, hija de padre palestino y farmacéutica en Valladolid, antes de apuntar que su familia vive «con frustración e indignación la limpieza étnica que está llevando a cabo Israel» y de reclamar el fin de su «política de hechos consumados». Ella ha sido la encargada de dar inicio al simbólico acto de lectura de los nombres de los 18.500 niños y niñas que han perdido la vida en los últimos dos años en Gaza y a los que decenas de vallisoletanos están llorando este domingo en un incesante cambio de lectores de la interminable lista de las víctimas más inocentes de una guerra que ha cercenado sus vidas.

