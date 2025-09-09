El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acto de protesta contra la guera en Gaza celebrado el sábado en San Pablo. J. Sanz

Valladolid

Las protestas contra Israel en la Vuelta a España continuarán el viernes desde la salida en Rueda

La plataforma solidaria con Palestina convoca concentraciones en seis pueblos al paso de los ciclistas hacia Guijuelo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:02

«Que quede bien claro que todas las protestas que convocamos son estáticas y pacíficas», anticipa la portavoz de la plataforma solidaria con Palestina. Henar ... Redondo, antes de concretar que, además de las once concentraciones previstas al paso de la Vuelta por la capital el próximo jueves (11 de septiembre), las manifestaciones en favor de Palestina, y en contra de Israel, tendrán su continuidad al día siguiente, el viernes, día 12, a partir de la salida de la etapa en línea que partirá de Rueda y que atravesará Medina del Campo, Nava del Rey, Villaverde de Medina y Alaejos antes de dejar Valladolid camino de la meta en Guijuelo.

