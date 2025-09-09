Las protestas contra Israel en la Vuelta a España continuarán el viernes desde la salida en Rueda

«Que quede bien claro que todas las protestas que convocamos son estáticas y pacíficas», anticipa la portavoz de la plataforma solidaria con Palestina. Henar ... Redondo, antes de concretar que, además de las once concentraciones previstas al paso de la Vuelta por la capital el próximo jueves (11 de septiembre), las manifestaciones en favor de Palestina, y en contra de Israel, tendrán su continuidad al día siguiente, el viernes, día 12, a partir de la salida de la etapa en línea que partirá de Rueda y que atravesará Medina del Campo, Nava del Rey, Villaverde de Medina y Alaejos antes de dejar Valladolid camino de la meta en Guijuelo.

El colectivo ha convocado, en este sentido, concentraciones ese viernes, entre las 13:45 (hora de la salida en Rueda) hasta las 14:45 (cuando se prevé que pueda pasar por Alaejos), en las que animan a los asistentes a portar banderas palestinas y kufiyas –el pañuelo palestino tradicional–.

Y siempre, reitera Redondo, «para visibilizar nuestra protesta contra Israel de manera pacífica».Y en cuanto al jueves, día de la contrarreloj por la capital, las protestas están convocadas en la salida (plaza de San Pablo) y en la meta (plaza de Zorrilla), así como en nueve puntos más a lo largo del recorrido urbano, en horario de 13:45 a 17:30. Para evitar incidencias se desplegarán más de un millar de agentes y voluntarios a lo largo de los 27 kilómetros del recorrido.

Los convocantes, ante las dos jornadas de protesta en la capital y en la provincia, aconsejan a los participantes que «acudan con tiempo de antelación suficiente por los posibles cortes de tráfico» y recuerda en los carteles de las convocatoria, que lucen el lema 'Por genocida, Israel fuerea de la Vuelta', que «la plataforma solidaria con Palestina de Valladolid no se responsabiliza de otros actos».

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ya advirtió días atrás de que las sanciones por interrumpir el desarrollo de la prueba y, sobre todo, en el caso de que se produzcan accidentes entre los participantes oscilan entre los 150 y los 650.000 euros.

Y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apelado en los últimos días al «respeto» a la hora de protestar al paso de los ciclistas.