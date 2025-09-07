El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, Jesús Julio Carnero, durante la inauguración del recinto de las casetas regionales. El Norte

Carnero llama al «respeto» y al «civismo» durante las protestas al paso de la Vuelta por Valladolid

El alcalde recuerda que los actos en favor de Palestina son «compatibles» con la prueba ciclista «en tanto no impidan» su desarrollo

El Norte

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:41

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha lanzado este domingo un llamamiento al «respeto» para que las manifestaciones al paso de la Vuelta a España por la ciudad, con motivo de la participación del equipo Israel Premier Tech -sus maillot ya no lucen el nombre del país-, «se conduzcan de manera cívica y lógica y no impidan el desarrollo de la prueba» que recorrerá el casco urbano en la tarde del próximo jueves (11 de septiembre)..

Carnero ha reconocido la «legítima y respetable reivindicación» de las manifestaciones contra esta edición de la Vuelta y en favor del pueblo palestino y ha señalado que estas protestas «son compatibles con la celebración de cualquier evento deportivo en tanto en cuanto no lo impidan o dificulten».

Sin embargo, y tras lo acaecido en Bilbao, cuando los manifestantes obligaron a la organización de la Vuelta a España a recortar el recorrido para garantizar la seguridad de los ciclistas, el regidor ha insistido en pedir que «las manifestaciones y reivindicaciones se conduzcan de manera cívica y lógica y no impidan el desarrollo de la prueba ciclista».

La prueba contrarreloj del próximo jueves, según ha recordado, «es un escaparate de la ciudad de Valladolid y se debe «respetar dado que no hay nada que aúne más la voluntad y concite más la paz en los pueblos que un evento deportivo».

