El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El Mayor de la Policía Municipal, Iñaki Ayuso, y la inspectora Violeta Hoyos ultiman detalles de cara al operativo que se desplegará el jueves.

El Mayor de la Policía Municipal, Iñaki Ayuso, y la inspectora Violeta Hoyos ultiman detalles de cara al operativo que se desplegará el jueves. Rodrigo Jiménez

Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Doscientos voluntarios se sumarán a los policías para velar por la seguridad de la prueba que paralizará la ciudad el jueves

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:01

Si este jueves, 11 de septiembre, tiene previsto circular en coche por el centro de Valladolid, mejor olvídelo. No es el mejor día. Ni tan ... siquiera si se plantea estacionarlo en alguno de los aparcamientos subterráneos, pues la mayoría restringirán sus accesos o salidas durante buena parte de la jornada. Porque la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España obligará a cerrar la circulación en más de medio centenar de calles a lo largo y ancho de toda la ciudad. Desde el corazón de la capital, con arterias de tráfico tan importantes como Isabel la Católica o el Paseo de Zorrilla, hasta Villa de Prado y Girón, pasando por Parquesol, Parque Alameda o Covaresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  3. 3

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  4. 4 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  6. 6 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  7. 7 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  8. 8 Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia
  9. 9

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  10. 10

    Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles