El nuevo subdelegado se reta a «construir oportunidades» para los palentinos

Tiene 30 años, creció en San Juanillo y en ese barrio aprendió «la importancia de lo público, de un sistema común a todos que, afortunadamente ... en nuestro país, iguala caminos, reduce obstáculos y abre puertas». Un sistema que «debemos cuidar con mimo y potenciar con convicción», afirma. Se formó en la escuela pública, en el colegio Sofía Tartilán, el instituto Victorio Macho y la Universidad de Salamanca, donde los primeros años ayudó en casa como beneficiario del sistema público de becas. Tras varios años opositando, a finales del año pasado aprobó como técnico de Administración General en la Diputación de Palencia y en el Ayuntamiento de Valladolid. Y decidió quedarse «en casa», en Palencia. Los últimos seis meses ha trabajado en el servicio de Planes Provinciales de la institución provincial y este martes se convirtió 'de iure' en nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, porque 'de facto' ya ha venido ejerciendo a raíz de los devastadores incendios declarados en agosto en el norte de la provincia de Palencia.

«Días complejos, de enorme intensidad, en los que tuve que aprender deprisa lo que significa estar al frente de la representación del Gobierno de España en la provincia. Pero más sencillos de manejar gracias a la entrega y la colaboración leal de todos los que estuvieron en primera línea: Guardia Civil, Protección Civil, servicios de extinción, brigadas forestales, Fuerzas Armadas, voluntarios y aquellos alcaldes que no dudaron en ponerse al frente de la situación en sus municipios», señaló Eduardo Santiago durante tu toma de posesión como subdelegado del Gobierno en un acto celebrado en el salón de actos del Centro Cultural Provincial de la Diputación.

«La profesionalidad y entrega de todos los que me han acompañado estos primeros días han sido el mejor respaldo posible. Gracias a ellos he podido comprobar, desde el primer día, que esta Subdelegación del Gobierno en Palencia no se entiende sin el trabajo en equipo y sin la cooperación leal entre instituciones. Esa forma de trabajar, hombro con hombro, es la que quiero seguir impulsando de hoy en adelante», incidió Eduardo Santiago, que accede al cargo «con gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad porque sé que el cargo que asumo exige un compromiso absoluto con mi tierra, un compromiso que quiero demostrar con humildad y cercanía».

«El cargo de subdelegado del Gobierno no se mide por los despachos ni por los actos oficiales, sino por la capacidad de escuchar, de estar disponible y de contribuir a dar respuesta, en especial, a dos objetivos. Primero, que la vida de quienes viven en Palencia sea un poco más fácil gracias a la acción de la Subdelegación, porque la política solo tiene sentido si ayuda a que la sociedad sea más justa. Y segundo, que quedarse en Palencia o volver a ella sea siempre una opción posible para todos y todas. Más allá de eliminar obstáculos físicos, el reto más importante de esta tierra, para mí, debe consistir en construir oportunidades. Ambos objetivos, en mi caso, consistirán en intentar devolver lo que lo que yo mismo recibí de lo público. Algo tan sencillo como haber podido crecer y desarrollarme sin dejar mi tierra», subrayó Eduardo Santiago, para quien «nada de esto se consigue de un día para otro ni depende de una sola persona o de una sola institución, requiere de mucho diálogo y de cooperación». «Y esa será mi forma de trabajo al frente de la Subdelegación: abrir puertas, trabajar con lealtad institucional y poner siempre por delante el interés general», agregó.

El nuevo subdelegado del Gobierno, que con 24 años tuvo el honor de ser por el PSOE el senador más joven de España en la XIII Legislatura de las Cortes Generales, dijo pertenecer a una generación que, «aunque ha vivido crisis y dificultades, está muy preparada». «Una generación que no debe pedir permiso para participar en la toma de decisiones, porque ya ha demostrado su capacidad y su compromiso. No vengo aquí a disculparme por mi juventud, vengo a reivindicar que también es tiempo de que, quienes tenemos nuevas miradas y nuevas energías, ocupemos nuestro espacio. Un espacio donde también afrontar el reto de poder volver o de quedarse, aportar aquí y construir el futuro de nuestra tierra», enfatizó.

«Este cargo que asumo no es solo una responsabilidad administrativa: es un compromiso diario con esta provincia y con todas las personas que viven en ella. Es un reto que exige constancia, equilibrio y la capacidad de escuchar siempre antes de decidir», añadió Eduardo Santiago, que quiso reconocer la labor de su antecesor en el cargo, Ángel Miguel, «que durante los últimos siete años ha servido a esta provincia con dedicación, rigor y compromiso».

«Desde el minuto uno»

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, que acompañó a Eduardo Santiago en su toma de posesión, destacó que el nuevo subdelegado del Gobierno quisiera estar «desde el minuto uno» ante la situación que se estaba produciendo en Palencia y en Castilla y León por los incendios sufridos en el mes de agosto, «que lamentablemente han marcado unos números históricos en el número de hectáreas calcinadas, con el riesgo además para las poblaciones que hemos tenido desde que, el día 8 de agosto, se activara por parte del Gobierno de España en un primer momento a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que luego fue seguida por decenas y decenas de activaciones».

«Quiero agradecer a Eduardo Santiago esa seriedad, esa profesionalidad y esa vocación de servicio público que, al fin y al cabo, es lo que nos lleva y lo que nos marca en nuestro día a día a todas aquellas personas que tenemos una responsabilidad en el ejercicio de nuestro trabajo», concluyó Nicanor Sen.