El nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, en la toma de posesión del cargo. Brágimo-Ical

El nuevo subdelegado se reta a «construir oportunidades» para los palentinos

Eduardo Santiago toma posesión de su cargo con un «compromiso absoluto con mi tierra» que quiere demostrar con «humildad y cercanía»

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:20

Tiene 30 años, creció en San Juanillo y en ese barrio aprendió «la importancia de lo público, de un sistema común a todos que, afortunadamente ... en nuestro país, iguala caminos, reduce obstáculos y abre puertas». Un sistema que «debemos cuidar con mimo y potenciar con convicción», afirma. Se formó en la escuela pública, en el colegio Sofía Tartilán, el instituto Victorio Macho y la Universidad de Salamanca, donde los primeros años ayudó en casa como beneficiario del sistema público de becas. Tras varios años opositando, a finales del año pasado aprobó como técnico de Administración General en la Diputación de Palencia y en el Ayuntamiento de Valladolid. Y decidió quedarse «en casa», en Palencia. Los últimos seis meses ha trabajado en el servicio de Planes Provinciales de la institución provincial y este martes se convirtió 'de iure' en nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, porque 'de facto' ya ha venido ejerciendo a raíz de los devastadores incendios declarados en agosto en el norte de la provincia de Palencia.

El nuevo subdelegado se reta a «construir oportunidades» para los palentinos