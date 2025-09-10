Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid

Llegada del líder en la crono de 2022 a la Plaza de Zorrilla.

Juan J. López Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:24 | Actualizado 22:59h. Comenta Compartir

La modificación del recorrido de la contrarreloj de La Vuelta a España en Valladolid deja un trazado de 12,2 kilómetros, que renuncia a la subida al barrio de Parquesol y reduce su paso por la zona sur de la ciudad.

El nuevo trazado se desarrolla en formato de ida y vuelta por el Paseo de Zorrilla, tras superar el río por el puente de Adolfo Suárez (paseo del Hospital Militar), y girar hacia la derecha hasta el barrio de Covaresa, en concreto, hasta la plaza de Castilla y León.

En este punto, los corredores harán la rotonda para dar media vuelta y rehacer el camino en sentido inverso hasta la Plaza de Zorrilla donde se ubica la meta.

La salida del primer corredor se dará a las 14:35 horas para partir de la plaza de San Pablo en dirección hacia los juzgados por la calle Angustias hasta el Teatro Calderón, donde el recorrido prosigue hacia la plaza de la Universidad, para posteriormente llegar por López Gómez hasta la plaza de España.

Desde este punto, los ciclistas girarán por la calle Claudio Moyano para recorrerla y llegar hasta el Paseo de Isabel La Católica y cruzar el río junto a la Cúpula del Milenio. Posteriormente, girarán en la calle Joaquín Velasco Martín hasta el puente de Adolfo Suárez y coger ya el Paseo de Zorrilla.