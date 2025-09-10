El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Llegada de un corredor en la Plaza de Zorrilla, en 2022. Alberto Mingueza
La Vuelta en Valladolid

La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina

La Vuelta renuncia a más de 15 kilómetros por el temor a altercados, pero mantiene la salida y la meta

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:26

La Vuelta ha anunciado que modifica el recorrido de 27,2 kilómetros de la contrarreloj de este jueves en Valladolid por el temor a posibles incidentes con las protestas pro Palestina anunciadas en la ciudad.

La CRI se queda en 12,2 kilómetros, por lo que el trazado inicial se reduce en más de 15, lo que afecta sustancialmente a los cortes previstos, al paso de la carrera, así como al propio devenir deportivo de la etapa.

La organización, sin haber anunciado aún cómo queda el diseño de la etapa, sí ha asegurado que se mantiene la salida en la plaza de San Pablo y la llegada en la Plaza de Zorrilla.

Con el recorte, la salida de la contrarreloj también se retrasa y dará su comienzo a las 14:35 horas, con la salida del primer corredor Oscar Riesebeek, del Alpecin, y se estima que el último corredor, previsiblemente el líder, Jonas Vingegaard, llegue a la meta alrededor de las 17:30 horas. Con el cambio realizado, los horarios pueden variar.

