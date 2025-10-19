El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas caminan bajo sus paraguas cuando empiezan a caer las primeras gotas. Rodrigo Jiménez

Valladolid invoca a la lluvia para cortar cuatro meses de sequía que dejan un déficit hídrico del 78%

Una sucesión de frentes regarán la ciudad con precipitaciones débiles durante los próximos días y traerán un ligero descenso del mercurio

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Las cuatro gotas caídas durante la jornada de este domingo en la capital, que han dejado cantidades poco reseñables de agua, han sido el aperitivo ... del cambio del tiempo en ciernes provocado por la irrupción de una sucesión de frentes atlánticos llamados a regar, aunque con precipitaciones, en principio, de carácter débil, Valladolid a lo largo de toda la semana que viene y a cortar así la pertinaz sequía de los últimos cuatro meses. Y es que apenas llueve por estos lares desde que concluyó el primer semestre del año. Tanto es así que el déficit hídrico de este último tramo de 2025 alcanza el 78%, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

