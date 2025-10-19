Valladolid invoca a la lluvia para cortar cuatro meses de sequía que dejan un déficit hídrico del 78%

Las cuatro gotas caídas durante la jornada de este domingo en la capital, que han dejado cantidades poco reseñables de agua, han sido el aperitivo ... del cambio del tiempo en ciernes provocado por la irrupción de una sucesión de frentes atlánticos llamados a regar, aunque con precipitaciones, en principio, de carácter débil, Valladolid a lo largo de toda la semana que viene y a cortar así la pertinaz sequía de los últimos cuatro meses. Y es que apenas llueve por estos lares desde que concluyó el primer semestre del año. Tanto es así que el déficit hídrico de este último tramo de 2025 alcanza el 78%, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El otoño, de momento, parecía resistirse a llegar y arrastra unas temperaturas inusualmente altas que han prolongado el lejano veranillo de San Miguel (29 de septiembre) hasta ahora mismo. Todo cambiará, aunque sin excesos, gracias a esos frentes que, por un lado, parece que dejarán algunas precipitaciones significativas, solo eso, prácticamente hasta finales de la semana que viene y que, por otro, provocarán un descenso de las temperaturas para situar las máximas ligeramente por debajo de los 25 grados. Estas últimas, eso sí, oscilarán aún hasta el viernes en torno a los 23 para después bajar a los 20 durante el próximo fin de semana. Las mínimas continuarán siendo suaves.

Las rachas moderadas de viento protagonizarán una semana que concluirá con el cambio de hora en la madrugada del domingo

En cuanto a la lluvia, Valladolid aún arrastra un ligero superávit hídrico en el conjunto del año, que se ha reducido al 11,8%, con 379,6 litros por metro cuadrado recogidos hasta la fecha, pero repartidos de manera muy desigual. El primer semestre, en este sentido, estuvo pasado por agua, con 353,8 litros caídos entre enero y junio, el 59% más de lo habitual para este periodo. Y después se cerró el grifo. En los últimos cuatro meses, de hecho, tan solo se han registrado 26 litros, el 77,7% menos de lo esperado (116,8) para el periodo de julio a octubre (incluido).

La capital solo ha visto llover de manera copiosa en este último tramo del año en la jornada, a causa de una fuerte tormenta, del 19 de septiembre, cuando se recogieron en pocas horas 21 de los 26 litros recogidos desde julio. En octubre, salvo por las cuatro gotas de ayer, aún no ha llovido. A partir de hoy, en principio, lo hará. Pero se espera que sean lloviznas débiles que apenas dejaran diez litros a lo largo de toda la semana que viene.

Las previsiones estacionales de la Aemet ya apuntaba que el trimestre en curso sería más seco de lo habitual y también más cálido. Y no parecen equivocarse. El calor, de momento, aún protagonizará los próximos días, con temperaturas aún más elevadas de lo habitual, al menos, hasta el próximo fin de semana. En lo que va de octubre, por ahora, se ha registrado una temperatura media de 17,3 grados, 3,7 más de lo habitual para esta época. Y no se ha recogido ni un solo litro por metro cuadrado en un mes que habitualmente está llamado a ser el más húmedo del año.

Por otra parte, la irrupción de los frentes húmedos, procedentes de una borrasca situada al oeste de la península, vendrá acompañada de un incremento de la velocidad del viento, que soplará del suroeste, que este domingo ya se ha sentido en la capital, donde se han registrado rachas moderadas que a media tarde alcanzaron un pico de 35 kilómetros por hora. Estas rachas continuarán a lo largo de una semana próxima que concluirá con el cambio de hora en la madrugada del próximo sábado al domingo.