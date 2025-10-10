El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Las altas temperaturas, que vienen prolongando de manera casi infinita el veranillo de San Miguel (efeméride que se celebra el 29 de septiembre), continuarán protagonizando ... el tiempo durante todo el puente del Pilar, en lo que a Valladolid se refiere, y también apunta a ello en el resto de la comunidad y en la cornisa cantábrica (como una de sus principales destinos de escape). Y no solo eso. El veranillo sin fin se prolongará, al menos, hasta finales de la semana que viene.

De manera que la estabilidad, y el calor, marcarán los próximos tres días (festividad del lunes incluida en Castilla y León), con máximas que continuarán rondando los 25 grados y mínimas suaves en torno a los 10. Y todo ello sin lluvias a la vista (a medio plazo) y con el único pero de algunas rachas moderadas, solo eso, de viento. Aquí, por fortuna, apenas se sentirán los coletazos de la bautizada como dana 'Alice', que está dejando precipitaciones torrenciales al sureste de la península.

En el último trimestre se han recogido tan solo 26,2 litros por metro cuadrado, menos de la mitad de lo normal, en Valladolid

En el caso de Valladolid lucirá el sol en adelante con algunas nubes altas a partir del domingo. Y así, con este tiempo estable, continuará la semana que viene (hasta el fin de semana siguiente) este interminable episodio de altas temperaturas, que mantiene prácticamente anclado el mercurio en torno a los 25 grados desde el pasado 26 de septiembre.

El inicio de octubre, ya en pleno otoño, está siendo excepcionalmente cálido, con una temperatura media que, en estos primeros diez días, alcanza los 17,4 grados, 3,8 por encima de la media habitual para el mes en curso (13,6), conforme al periodo de referencia 1991-2020, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y sin que haya recogido una gota hasta la fecha. Las precipitaciones, de hecho, se atisban en un horizonte muy lejano pasado el ecuador de octubre, un mes llamado a ser, en teoría, el más húmedo del año en Valladolid -la media habitual para el citado periodo es de 62,3 litros por metro cuadrado-.

De manera que la previsión de la Aemet para los próximos siete días (del 11 al 17) se resume en máximas de 25 grados y mínimas de 10. Sin lluvias. Y después parece que las temperaturas descenderán para situarse, en el caso de las máximas, en torno a unos más habituales 20 grados.

El veranillo de San Miguel comenzó con antelación a la efeméride y, salvo por un par de días de respiro, viene dejando temperaturas mucho más elevadas de lo habitual desde el 26 de septiembre, con picos de hasta 28,1 grados alcanzados en la capital el pasado 4 de octubre. En lo que va de mes, de hecho, se han superado los 27 grados en cuatro jornadas, cuando la media habitual es de 19,4. Y las mínimas, en paralelo, han dejado un pico de 13,3 grados, el pasado jueves, cinco por encima de lo normal en octubre (8).

Y todo ello después en una capital en la que durante los nueves primeros meses de 2025 se ha registrado la temperatura media más alta alcanzada jamás, con 15,8 grados, una décima por encima del anterior récord del que concluyó como el año más cálido de la historia (2022). Y en cuanto a precipitaciones, Valladolid mantiene un superávit hídrico del 37%, con 379,8 litros por metro cuadrado recogidos hasta la fecha, 102,6 por encima de lo habitual, entre enero y septiembre.

El grueso de las precipitaciones, eso sí, se concentraron al inicio de año. Después, desde julio, tan solo se han registrado 26,2 litros por metro cuadrado (entre julio, agosto y septiembre), menos de la mitad de la cantidad esperada para dicho trimestre (54,5 litros).