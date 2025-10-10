El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre se refresca en una fuente de Poniente. I. Tomé

El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Las máximas continuarán rondando los 25 grados, sin lluvias a la vista, para prolongar un inicio de octubre en el que la temperatura media ha sido 3,8 grados más alta de lo habitual

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:36

Las altas temperaturas, que vienen prolongando de manera casi infinita el veranillo de San Miguel (efeméride que se celebra el 29 de septiembre), continuarán protagonizando ... el tiempo durante todo el puente del Pilar, en lo que a Valladolid se refiere, y también apunta a ello en el resto de la comunidad y en la cornisa cantábrica (como una de sus principales destinos de escape). Y no solo eso. El veranillo sin fin se prolongará, al menos, hasta finales de la semana que viene.

