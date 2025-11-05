El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios de Aquavall desatascan los sumideros para vaciar la balsa de agua de la plaza de Juan de Austria.

Ver 10 fotos
Los operarios de Aquavall desatascan los sumideros para vaciar la balsa de agua de la plaza de Juan de Austria. A. Mingueza

La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande

La tromba ha dejado más de doce litros en menos de tres horas y el viento ha llegado a superar los cien kilómetros por hora al norte de la provincia

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

La tormenta que ha sorprendido a media tarde de este miércoles, sin avisos activados hasta su inicio, ha dejado un reguero de balsas de agua ... por toda la ciudad y el vendaval, con rachas de viento que en el caso de la capital han superado los cincuenta kilómetros por hora, y los cien al norte de la provincia, han obligado a cerrar por precaución el Campo Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  2. 2 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  3. 3 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  4. 4

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  5. 5 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  8. 8

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  9. 9

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande