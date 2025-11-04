Valladolid despide el quinto octubre más cálido y el tercero más seco del siglo

Las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el próximo trimestre volverá a ser más cálido de lo habitual, sin ... una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, en la línea de lo que viene ocurriendo en lo que va de año. Así que las temperaturas continuarán siendo suaves, más de lo habitual, después de dejar atrás un octubre que se situó como el quinto más cálido y el tercero más seco del siglo XXI en Valladolid. Eso en un 2025 que aún mantiene el tipo en cuanto a las altas temperaturas y que se sitúa ahora, en el periodo de enero a octubre, como el segundo más cálido desde que hay registro, a solo una décima del año más caluroso, como fue el 2022.

Noviembre, por ahora, ha arrancado con temperaturas altas, que este martes superarán los veinte grados (prácticamente diez más de lo normal), y con un primer día que dejó un aguacero de 14,8 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación en 24 horas desde la tormenta que dejó más de veinte a mediados de septiembre. Todo ello después de un mes de octubre que fue extremadamente seco, con tan solo 23,2 litros recogidos, el 63% menos de lo habitual, pese a que sobre el papel, y la estadística, es tradicionalmente el mes más lluvioso del año. Esta vez no lo fue. Y solo han sido más secos los octubres de 2017 (4,7 litros) y 2018 (21,6). Lo habitual, para el periodo de referencia entre 1991 y 2020, son 63,3 litros.

Los diez primeros meses del año dejan una temperatura media de 15,8 grados, a una décima del periodo más caluroso de la historia

Y en cuanto a las temperaturas, el recién concluido octubre fue notablemente más caluroso de lo habitual, con una temperatura media de 15,9 grados, 2,3 por encima de lo normal, lo que le sitúa como el quinto mes más cálido del siglo, solo por detrás de los vividos en 2022 (17,1 grados), 2014 (16,7), 2017 (16,6) y 2023 (16,5), según recogen los datos facilitados por la Aemet en el observatorio de Valladolid. Las máximas fueron casi tres grados más altas de lo normal, con una media de 22,3 grados (lo normal son 19,4) y las mínimas se situaron en 9,4 grados de media, 1,4 por encima de lo habitual (8). La temperatura más alta, con 28,1 grados, se alcanzó el día 4 y la más baja, con 2,5, el 27.

Con estos registros, el presente 2025 mantiene el tipo en relación al, por ahora, año más cálido de la historia, como fue el 2022. Así, en el periodo de enero a octubre, este ejercicio suma una temperatura media de 15,8 grados, solo una décima por debajo de los 15,9 de 2022. Por detrás, en la lista de los años más calurosos del siglo, y de la historia, se sitúan los 15,6 grados de media del mismo periodo de 2023 y los 15,4 de 2024.

Y en cuanto a las precipitaciones, el presente ejercicio aún mantiene un balance hídrico positivo fruto de un primer semestre muy lluvioso, que dio paso, eso sí, a cuatro meses consecutivos (julio, agosto, septiembre y octubre) más secos de lo habitual. Hasta la fecha, de enero a octubre, se han recogido en Valladolid 403 litros por metro cuadrado, 63,5 más de lo normal, lo que deja un superávit del 18,7%.

Noviembre, tal y como apuntan las previsiones estacionales de la Aemet, será más cálido de lo normal, con un 50% de probabilidad, y sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias. Esta semana, de momento, el mercurio superará este martes los veinte grados -la temperatura más alta alcanzada jamás en este mes fue de 24 grados, el 1 de noviembre de 1980- y los rozará el miércoles. Y a última hora de este último día y de cara a los dos siguientes, hasta el viernes, se espera la llegada de una masa de aire frío impulsada por un frente atlántico que provocará un descenso de las temperaturas y que dejará algunas precipitaciones.

La previsión de esta semana

Así, a partir del miércoles se espera que el mercurio se sitúe por debajo de los quince grados, con máximas aún más altas de lo habitual para el mes, y que las mínimas no lleguen a los cinco para rozar la helada durante el fin de semana, en el que ya no se esperan más lluvias.

La jornada más húmeda será, en principio, la del miércoles y después se esperan precipitaciones más débiles tanto el jueves como el viernes. Las temperaturas, en paralelo, se mantendrán estables con esas máximas rozando los quince grados, aún casi tres por encima de lo habitual, y esas mínimas más habituales en torno a los cuatro y, de forma puntual, algo más bajas a finales de semana.

Esos frentes traerán vientos moderados que irán variando de dirección y que pasarán a medida que avance la semana a soplar de sur y oeste para virar después al noroeste, con rachas sostenidas que oscilarán entre los 15 y los 25 kilómetros por hora. No hay, eso sí, avisos activados por este motivo desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los embalses se sitúan al 42,5%

Y en cuanto a la ausencia de precipitaciones, la ausencia de lluvias en el último cuatrimestre ha reducido el nivel de los embalses de la Cuenca del Duero al 42,5% de su capacidad a día de hoy, un punto por encima de la media de la última década y catorce por debajo de hace justo un año, cuando alcanzaban el 56,3%.

Cabe recordar que entre mayo y junio el agua almacenada en la cuenca llegó a superar el 90% de su capacidad. Pero es que por entonces, en el caso de Valladolid, el superávit hídrico del año superaba el cincuenta por ciento. Ahora se ha reducido por debajo del veinte.