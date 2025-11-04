El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Viandantes por el Paseo de Zorrilla, este lunes por la tarde. Rodrigo Jiménez

Valladolid despide el quinto octubre más cálido y el tercero más seco del siglo

Un frente frío provocará una caída de las temperaturas, que aún serán más altas de lo habitual, y dejará lluvias entre el miércoles y el viernes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:54

Las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el próximo trimestre volverá a ser más cálido de lo habitual, sin ... una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, en la línea de lo que viene ocurriendo en lo que va de año. Así que las temperaturas continuarán siendo suaves, más de lo habitual, después de dejar atrás un octubre que se situó como el quinto más cálido y el tercero más seco del siglo XXI en Valladolid. Eso en un 2025 que aún mantiene el tipo en cuanto a las altas temperaturas y que se sitúa ahora, en el periodo de enero a octubre, como el segundo más cálido desde que hay registro, a solo una décima del año más caluroso, como fue el 2022.

