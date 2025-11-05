El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»

«Yo estaba cortando el pelo y de repente hemos oído un golpe salvaje en la calle y hemos salido de la peluquería. Al salir ... nos hemos encontrado con que las luces de navidad de la calle -de la avenida de Segovia a la altura del número 32- se habían caído encima de un autocar». De esta manera relata el peluquero Víctor Galindo lo que ha vivido poco antes de las 15:15 horas, cuando el viento ha tirado uno de los arcos de luces navideñas que han sido instalados recientemente en esta impirtante vía del barrio vallisoletano de Delicias en la que tiene su peluquería, Galindo Peluqueros.

Por fortuna, nadie resultó herido al caer el arco en esta calle, una de las más transitadas del barrio. «Se han quedado las luces colgando y la barandilla de un balcón en el suelo. Así que lo hemos quitado para que al menos pudieran pasar los coches por un carril», explica Víctor Galindo, que tras el suceso llamó al 112 y asegura que los Bomberos llegaron solo cinco minutos después de la llamada y que a a la media hora ya estaba todo solucionado.

Este arco de luces de la avenida de Segovia no ha sido el único que ha terminado en el suelo a lo largo de la jornada del miércoles por culpa del viento. Otro arco, en esta ocasión en la céntrica calle 20 de Febrero, ha vencido ante la fuerza de las rachas registradas por la tarde, poco antes de las 16:30 horas y se ha caído. En esta ocasión tampoco ha habido que lamentar daños y los Bomberos se han tenido que desplazar al lugar para asegurar la instalación.

Macetas al suelo en Arca Real

Estas son solo dos de varias salidas que han tenido que efectuar los Bomberos con motivo de las lluvias y el viento registrados en la capital. Otra de ellas ha sido a la calle Arca real, donde el viento ha tirado varias macetas a la vía pública desde una vivienda sin causar daños. Una llamada a las 14:57 alertó al 112 de estos hechos, pero los bomberos desplazados al lugar tan solo tuvieron que retirar las macetas, ya que los dueños de la casa no se encontraban en ella.

Desde el 112 se informa de que el número de avisos relacionados con el viento en la jornada de hoy en la provincia de Valladolid, desde las 14:00 a las 20:00 horas, asciende a trece, cuando en el conjunto de la comunidad autónoma han sido 64 las llamadas relacionadas con el mal tiempo.