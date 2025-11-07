El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arcos navideños en López Gómez, con el que se desplomó, a la altura de Videosón, ya respuesto de nuevo en su lugar. R. Ucero

Valladolid

Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez

Tres policías locales asistieron al viandante, retiraron la estructura de la calzada e hicieron un informe para trasladárselo a la empresa Ximénez

J. S.

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

«No hacía mucho viento» cuando se ha producido la tercera caída en las últimas 48 horas de un arco de luces navideñas sobre la ... vía pública al filo de las cuatro de la tarde de este viernes. El incidente, en esta ocasión, se ha producido en pleno centro, en la calle López Gómez y ha alcanzado a un viandante que pasaba por la acera. Los hechos han sido documentados por policías locales para trasladar la incidencia al propio Ayuntamiento y a la empresa instaladora, Iluminaciones Ximénez, para que comprueben el estado de las luces que en las últimas semanas está colocando sus operarios por toda la ciudad.

