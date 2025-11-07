Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez

«No hacía mucho viento» cuando se ha producido la tercera caída en las últimas 48 horas de un arco de luces navideñas sobre la ... vía pública al filo de las cuatro de la tarde de este viernes. El incidente, en esta ocasión, se ha producido en pleno centro, en la calle López Gómez y ha alcanzado a un viandante que pasaba por la acera. Los hechos han sido documentados por policías locales para trasladar la incidencia al propio Ayuntamiento y a la empresa instaladora, Iluminaciones Ximénez, para que comprueben el estado de las luces que en las últimas semanas está colocando sus operarios por toda la ciudad.

Los hechos han ocurrido a las 15:45 horas en el número 15 de la calle López Gómez, justo antes del cruce con Fray Luis de León, a la altura de la tienda de música Videosón. Por la acera, en sentido hacia la plaza de España, pasaba en ese momento un hombre de 72 años, quien ha escuchado un «golpe seco» antes de que la «pesada estructura metálica» se desplomara sobre la calle y le alcanzara en una mano.

«Lo importante es que revisen los arcos para evitar que pueda ocurrir algo más grave», relató la víctima a los agentes

«He escuchado el ruido y, de repente, se me ha venido encima con la suerte de que no pasaban coches por debajo en ese momento ni más personas», relató poco después la víctima a los tres policías locales que intervinieron para asistirla y retirar de la calzada el «pesado» arco de luces, que quedó cruzado de lado a lado de la calle. La estructura volvió a ser colocada de nuevo en su sitio por los operarios apenas una hora después del incidente.

El peatón sufrió un corte leve en una mano y rehusó denunciar los hechos, aunque sí fue identificado y elaborado por parte de los agentes el pertinente informe para dar parte de lo ocurrido, sobre todo, en aras de revisar los soportes de los arcos de dicha calle. Y quizás también del resto de los instalados ya por buena parte de la ciudad.

Eso 48 horas después de que otros dos arcos navideños se desplomarán sobre la vía pública en la tarde del pasado miércoles, si bien entonces las rachas de viento alcanzaron los 51 kilómetros por hora. Ocurrió en el número 32 de la avenida de Segovia, en Delicias, y en la calle 20 de febrero (la que discurre por el lateral del teatro Lope de Vega desde María de Molina). Entonces no hubo que lamentar heridos, aunque la primera estructura sí alcanzó a un autobús. En la tarde de este viernes, cuando se ha caído la estructura metálica en López Gómez, la racha máxima registrada justo a las 16:000 horas ha sido de tan solo 24 kilómetros por hora, tal y como recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tanto las del miércoles como las de hoy son, en cualquier caso, rachas moderadas de viento como para derribar arcos navideños. Cabe recordar, en este sentido, que los avisos meteorológicos por viento suelen activarse en Valladolid cuando las rachas superan los 70 kilómetros por hora.

El de hoy ha sido «un susto», reconoció la víctima antes de apuntar que «lo importante es que se revisen los arcos para evitar que pueda ocurrir algo más grave porque son estructuras que pesan bastante más de lo que parece y que pueden ocasionar lesiones más considerables si alcanza de lleno a un peatón».

El informe redactado por los agentes obligará a buen seguro a comprobar los anclajes de las luces navideñas, cuyo encendido está previsto para la última semana de noviembre, coincidiendo con la campaña del Black Friday.