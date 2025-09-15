El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero de Medio Ambiente (i), Juan Carlos Suárez-Quiñones, conversa con el alcalde de Geria, Cristóbal González, en la visita a la nueva EDAR de la localidad. Rodrigo Ucero

Valladolid

Quiñones reaparece y justifica su silencio de un mes en el «enorme trabajo interno» por los incendios

El consejero de Medio Ambiente asegura que queda una labor «ingente» para «obtener cuanto antes la mayor normalidad posible en las zonas afectadas»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:13

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reaparecido este lunes en el municipio vallisoletano de Geria más ... de un mes después del último acto en el que participó por razón de su puesto, la visita a la Feria de Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón el pasado 10 de agosto. El alto cargo de la Junta se encontraba allí con motivo del Día de León, en un momento en el que había graves incendios forestales tanto en esa provincia como en Zamora, e incluso brigadistas y bomberos heridos.

