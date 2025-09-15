Quiñones reaparece y justifica su silencio de un mes en el «enorme trabajo interno» por los incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reaparecido este lunes en el municipio vallisoletano de Geria más ... de un mes después del último acto en el que participó por razón de su puesto, la visita a la Feria de Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón el pasado 10 de agosto. El alto cargo de la Junta se encontraba allí con motivo del Día de León, en un momento en el que había graves incendios forestales tanto en esa provincia como en Zamora, e incluso brigadistas y bomberos heridos.

Ese domingo las llamas obligaron a evacuar a 700 vecinos de Las Médulas, Orellán y Carucedo y a otros 350 de Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente. Una situación que llevó a partidos y sindicatos a afear a Suárez-Quiñones que mantuviera su asistencia al almuerzo previsto en la ciudad asturiana en lugar de «estar sobre el terreno coordinando las actuaciones». El consejero replicó el lunes siguiente, tras la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y cuando ya eran 3.000 los leoneses desalojados, que «tenemos la mala costumbre de comer al mediodía».

Desde entonces y en contra de lo que era habitual, el titular de Medio Ambiente no había tenido ninguna convocatoria pública más allá de su presencia obligada en las Cortes de Castilla y León, ante las cuestiones de la oposición, para explicar su labor durante una catástrofe que no solo ha causado cuantiosísimos daños materiales, sino que se ha llevado por delante tres vidas. Hasta este 15 de septiembre, en el que ha recorrido la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Geria acompañado por el alcalde de la localidad, Cristóbal González (PP), y por la responsable del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios de la Diputación de Valladolid, Myriam Martín Frutos, entre otros.

Gestiones «que no se ven»

En ese foro Juan Carlos Suárez-Quiñones ha justificado su silencio y su nula agenda oficial en la actividad interna asociada precisamente al fuego. «Ha habido un trabajo enorme durante el tiempo de gestión de los incendios, presidiendo el Cecopi autonómico y haciendo las gestiones muy complejas que lógicamente no se ven, pero es un trabajo intenso e importante», ha dicho, a lo que ha sumado «la puesta en marcha del plan de medidas, del plan de recuperación, de los proyectos de recuperación del medio natural, es decir, muchísimo trabajo interno que nos ha tenido a todos, a todo el equipo, ocupado en eso que era el objetivo principal».

El consejero no ha ocultado que queda «un trabajo ingente que realizar para poder obtener cuanto antes la mayor normalidad posible en las zonas afectadas», y al hilo de esto ha asegurado que su departamento está centrado en «las obras de emergencia» y «las obras a medio y largo plazo de recuperación y restauración del medio natural», así como en «ese plan de medidas y ayudas tan relevante», y es en todo eso «en lo que hemos focalizado mi actuación y por tanto poco a poco vamos recuperando la actividad normal paralela». En relación a su reprobación por parte del Parlamento regional y a las continuas peticiones de dimisión, por último, se ha limitado a aseverar que «está hablado y muy hablado ya en las Cortes, el presidente (Alfonso Fernández Mañueco) ha hecho una comparecencia y yo he contestado diez preguntas y mi labor ahora mismo es trabajar con la mayor intensidad para mejorar».