500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros Fernández Mañueco ha anunciado estas ayudas que se podrán solicitar, en muchos casos, a partir del próximo viernes

Óscar F. Civieta Zamora Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:39

La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de ayudas de 114 millones de euros (ampliable si es necesario) para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Lo ha anunciado el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario.

El máximo responsable autonómico ha aprovechado para destacar que, con el cambio en las condiciones climatológicas, la situación de los incendios ha mejorado y para alabar la gestión de la Junta de Castilla y León: «Cuando las circunstancias lo permiten, el operativo de incendios funciona«, ha subradado. Además, ha reiterado que su Gobierno ha duplicado la inversión en prevención de incendios y triplicado la partida para extinción.

Ayudas directas

El primer eje de este paquete (de 45 medidas en total) son ayudas directas. Entre ellas, Mañueco ha destacado que se darán 500 euros a cada familia evacuada; 5.500 euros para empresas o negocios en las localidades afectadas (se hayan visto afectados, o no, dichos negocios); habrá compensaciones por viviendas, edificaciones, cosechas o animales que se hayan perdido (en los casos de destrucción total de la vivienda, la ayuda podría llegar hasta los 185.000 euros).

Asimismo, solicitarán al Gobierno central (mediante una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz) que las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral sean consideradas de fuerza mayor y tengan unas medidas de protección.

Mañueco ha señalado que la mayoría de estas ayudas podrán solicitarse desde el próximo viernes (22 de agosto) y que flexibilizarán y agilizarán al máximo la manera de acceder a las mismas. Para ello, todos los jueves, en los Consejos de Gobierno, «habrá un punto específico para hacer un seguimiento especial de estas medidas», ha asegurado.

Apoyo a los Ayuntamientos

La segunda pata consiste en dar apoyo a los Ayuntamientos de las localidades afectadas, para acelerar al máximo la recuperación de infraestructuras públicas dañadas en todos los ámbitos: agrarias, hidráulicas, de transporte, culturales... Todo ello, ha subrayado, junto a la recuperación de los hábitats y la restauración vegetal de las áreas quemadas.

En este sentido, el presidente ha resaltado que ya han empezado a ayudar a las personas que necesitaban alojamiento o enseres, también en la distribución de alimentos y agua para el ganado. Por añadidura, se han hecho trabajos de desescombro en varias zonas con viviendas afectadas y se han visitado las mismas para evaluar su estado con los respectivos alcaldes.

Las Médulas

Por último, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha un plan especial para Las Médulas. Mañueco ha indicado que «se va a recuperar lo dañado y se le dará un nuevo impulso para que tenga proyección de futuro».

Según un artículo publicado por dos investigadores de Historia y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Science Media CentreEspaña, las primeras estimaciones, que califican como «valoraciones más optimistas», estiman una superficie quemada de unas 1.500 hectáreas, dentro de esta zona declarada BIC y Patrimonio Mundial.

Para los autores, «la recuperación del paisaje cultural va a ser casi de alcance generacional», y las actuaciones futuras «deberían regirse por las recomendaciones hechas ya por la Unesco, elaborando un plan integral de gestión que tenga en cuenta: soluciones para la valoración, difusión y prevención de los bienes culturales y medioambientales; la participación activa y el beneficio de las poblaciones locales; las visitas planificadas de carga controlada, y el fomento de los usos tradicionales del suelo, incluyendo la ganadería extensiva, el mantenimiento del monte y los caminos».