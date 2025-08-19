El fuego evacua Cardaño por segunda vez en tres días mientras Cansoles intenta su reconstrucción

Los incendios no dan tregua a la Montaña Palentina. Con el de Resoba ya en IGR 0 y el que procede del municipio leonés de ... Canalejas, que llegó hasta la comarca de Guardo, bajando a IGR 1, es el fuego declarado a las 23:40 horas del pasado miércoles en el municipio leonés de Boca de Huérgano, en Barniedo de la Reina, que sigue en IGR 2, el que está atemorizando a la zona de Velilla del Río Carrión, forzando en la noche de ayer a evacuar la localidad de Cardaño de Arriba.

«Anoche –la del lunes– tuvimos entrada a la provincia de Palencia por la zona de la Cruz Armada y por la zona de Mazobre del incendio que afecta a la zona de Boca de Huérgano, en León, y a lo largo de la mañana, en el vuelo que se ha efectuado, la zona de Mazobre no tenía llama activa y en la zona de la Cruz Armada se está actuando con medios terrestres a través de tres bulldozer», comentaba este martes por la mañana el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Pero ese incendio, lejos de ser controlado, está entrando en la provincia de Palencia por la zona norte del Espigüete, concretamente por el valle de Mazobre, y obligó en la noche de ayer a desalojar Cardaño de Arriba.

Los medios de extinción se afanaban en la tarde del domingo en limpiar toda la zona alta de este valle y en mojarlo y refrescarlo para evitar que el fuego entrase a la provincia de Palencia, pero al final los fuertes vientos que están soplando han hecho que el fuego se haya extendido hacia el sur y haya penetrado en la zona.

Además, los helicópteros, según explicaba Gonzalo Pérez, alcalde de Velilla del Río Carrión, no han podido colaborar en esta zona debido a las fuertes rachas de viento, que ponían en peligro a los pilotos, debido al cimbreo de los aparatos.

Por ello, ante el riesgo de que el fuego avance y pueda cortar la carretera que comunica Cardaño de Arriba con la Ruta de los Pantanos, el CECOPI de Palencia ha decretado la evacuación de la localidad con el fin de evitar un aislamiento de los vecinos, que han sido realojados por el Ayuntamiento de Velilla en el establecimiento Kyomu Resort de la localidad, donde también se encuentran algunos de los desalojados del otro incendio de la comarca, el de Canalejas (León), que arrasó la localidad guardense de San Pedro de Cansoles.

Los medios de extinción de la Junta de Castilla y León, además de la Unidad Militar de Emergencias y unidades especiales del Ejército, se encuentran apoyando en este incendio.

«Esperamos que este miércoles puedan entran en servicio los tres hidroaviones que han estado colaborando en el incendio de Guardo y puedan ayudar a extinguir el fuego en la zona alta, donde los helicópteros no han podido llegar», explicaba Gonzalo Pérez. «Tienen el embalse aquí mismo y pueden hacer un gran trabajo si el viento se lo permite», añadía el regidor de Velilla.

Otro alcalde, en este caso el de Guardo, Juan Jesús Blanco, recibió ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento a la directora General de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo; la presidenta de la Diputación de Palencia, María Ángeles Armisén; el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, y el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, para abordar la reconstrucción del pueblo de San Pedro de Cansoles, que el domingo ardía por el incendio de Canalejas y del que Guardo se libró por el intenso trabajo del operativo de extinción.

«La prioridad de este Ayuntamiento ahora mismo es ayudar en todo lo posible a nuestros vecinos de San Pedro para que la localidad pueda recuperar la normalidad cuanto antes y los vecinos empadronados y aquellos que nos visitan asiduamente puedan seguirlo haciendo en condiciones y cuanto antes, con el fin de dar continuidad al pueblo y mantener su existencia», señaló.

Durante la reunión, María Pardo explicó que la Junta facilitará ayudas directas y nominativas para la reconstrucción de las viviendas de la localidad. También explicó que el procedimiento comprenderá primero el desescombro y la seguridad de la población, la reposición de los suministros básicos como el alumbrado y, posteriormente, una vez que todo ese proceso haya concluido, se comenzarán a llevar a cabo los proyectos de rehabilitación de cada propiedad, todo ello con la máxima de reconstruir «ni más ni menos de lo que había».

«No será rápido, nos va a llevar meses, pero doy mi palabra de que se va a reconstruir San Pedro», aseguró la directora general de Vivienda de la Junta, que posteriormente se desplazó a la misma localidad de San Pedro de Cansoles, que por seguridad sigue cerrada y custodiada por la Guardia Civil, debido al riesgo para las personas.

Según el concejal de Urbanismo de Guardo, Carlos Narganes, «se van a revisar todos los suministros de la localidad y se va a intentar mejorar el pueblo en todo lo que se pueda, adaptando alumbrado, conducciones de agua y todo aquello que haya podido ser afectado por el incendio. Vamos a intentar que San Pedro esté mejor de lo que estaba».

En esa misma línea se mostró el alcalde de Guardo, que explicó «que la gente recupere lo que tenía es nuestra prioridad y vamos a aprovechar a organizar todo lo que se pueda para que, quien quiera vivir en San Pedro, pueda hacerlo de la mejor manera posible».