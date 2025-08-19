El incendio de Boca de Huérgano entra en la zona de Mazobre y la Cruz Armada en Palencia El delegado territorial de la Junta asegura que la situación del otro incendio, el de Canalejas, que afecta a la comarca de Guardo, «ha mejorado» y se está actuando «sin sobresaltos»

El Norte Palencia Martes, 19 de agosto 2025, 14:29

«El incendio ha mejorado durante la noche y se está actuando sobre él sin mayores problemas y sobresaltos, todo lo contrario que en los días anteriores». Así ha descrito el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, la situación actual del incendio declarado en la tarde del pasado sábado en Canalejas (León) y que se ha extendido hasta sobrepasar los límites de la provincia de Palencia, afectando a Guardo, municipio que tuvo que ser confinado (este lunes se levantó el confinamiento) y a los vecinos de Mantinos, Fresno del Río y Villalba de Guardo, que tuvieron que ser evacuados al Pabellón de Saldaña hasta la pasada madrugada, cuando han podido ya dormir en sus casas.

«Hemos analizado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y tenemos que decir que, durante la noche, hemos tenido una climatología favorable que nos permite tener una situación mejor que respecto a los días anteriores», ha señalado José Antonio Rubio Mielgo, que ha incidido en que con el incendio de Resoba, que está en IGR 0 en este momento, no ha habido «ningún problema».

«También hemos analizado el incendio de Brañosera que afecta al Golobar, donde se está actuando con medios de Palencia y con medios también de la localidad de Cantabria. Se ha movilizado también un medio aéreo que está actuando a lo largo de la mañana para intentar extinguir el incendio definitivamente», ha añadido.

«Anoche tuvimos entrada a la provincia de Palencia por la zona de la Cruz Armada y por la zona de Mazobre del incendio que afecta a la zona de Boca de Huérgano, en León, y a lo largo de la mañana, en el vuelo que se ha efectuado, la zona de Mazobre no tenía llama activa y en la zona de la Cruz Armada se está actuando con medios terrestres a través de tres bulldozer», ha comentado.

«A lo largo de la mañana también hemos tenido una reunión en Guardo con la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo Álvarez, para tratar de paliar los desperfectos que se han producido en la localidad de San Pedro de Cansoles. En dicha localidad, las casas de las tres familias que viven durante todo el año de forma continua se encuentran en buen estado y ahora lo que intentamos es restituir servicios como la electricidad y el agua. Iberdrola nos ha asegurado que a lo largo de esta semana restablecerá el suministro eléctrico y el Ayuntamiento está trabajando en el suministro de agua, con lo cual debemos intentar que las familias puedan volver a la localidad lo antes posible», ha precisado el delegado territorial de la Junta. «La directora general de Vivienda ha informado de todas las ayudas que se van a poner en marcha para apoyar a las familias que han visto afectadas sus domicilios», ha concluido.