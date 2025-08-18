Guardo levanta el confinamiento, se abre la CL-615 y los desalojados vuelven a casa

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Palencia ha levantado el confinamiento del municipio de Guardo, y así se ha comunicado a los vecinos ... a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en un mensaje recibido pasadas las 21 horas.

La situación en la comarca ha mejorado considerablemente, con un incendio que se mantiene activo en el flanco sur, en Villalba de Guardo y avanzando hacia Fresno del Río y en el que el operativo de extinción permanece vigilante.

Guardo se ha salvado gracias al gran cortafuegos que establecieron el domingo los componentes del operativo, aunque la que ha sufrido grandes daños es la localidad de San Pedro de Cansoles, con 17 viviendas completamente destruidas y donde los bomberos de Guardo han estado trabajando para enfriar los rescoldos y consolidar estructuras o demoler tapias y paredes que supusieran un riesgo.

Ya por la tarde, patrullas de la Guardia Civil, acompañados de psicólogos, han acompañado a los residentes y propietarios de viviendas en San Pedro a comprobar el estado de sus casas.

En estos momentos, el viendo, de componente norte y dirigiéndose hacia el sur, llena Velilla y Guardo del humo del incendio de Barniedo de la Reina (León), mientras que al de Canalejas se ha incorporado un equipo de bomberos del País Vasco.

El delegado de la Junta en Palencia y presidente del Cecopi de Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha corroborado el desconfinamiento de Guardo, a la vez que ha confirmado que los alojados en la noche del domingo en el polideportivo de Saldaña de las poblaciones de Villalba, Mantinos y Fresno del Río pueden volver a sus casas para dormir este lunes. Por su parte, los habitantes de la localidad de San Pedro de Cansoles, donde varias edificaciones han quedado arrasadas por el fuego, que estaban hospedados en el polideportivo de Guardo pasan a estar alojados en hoteles de la localidad de Guardo y de Velilla del Río Carrión para que su situación sea más cómoda.

También la CL-615 que une Palencia con Guardo y que atraviesa por esas localidades ha quedado abierta al tráfico.

En cuanto al incendio de Villalba de Guardo, el presidente del Cecopi ha destacado que después de una mañana intensa, con la utilización de los tres hidroaviones y los helicópteros de forma continua «ha mejorado». Al mismo tiempo, la bajada de temperaturas prevista para la noche de este lunes mejoran las condiciones.