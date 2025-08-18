Auxilian a un vecino de 82 años en Guardo con principio de infarto en el operativo por los incendios El hombre comenzó a encontrarse indispuesto durante el confinamiento y trasladado por la Guardia Civil al centro de salud

El Norte Palencia Lunes, 18 de agosto 2025, 13:41

Efectivos de la Guardia Civil auxiliaron en Guardo a un vecino de 82 años de edad que presentaba síntomas compatibles con principio de infarto, durante las labores de confinamiento de la población motivadas por los incendios en la Montaña Palentina.

El suceso tuvo lugar durante la tarde de ayer, domingo 17 de agosto, cuando componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Burgos, desplegados en apoyo a la Comandancia de Palencia dentro del operativo de emergencia, tuvieron conocimiento de la presencia de un varón indispuesto la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre presentaba fuertes dolores en la zona torácica y signos evidentes de malestar general. Tras una primera valoración, decidieron trasladarle sin demora en el vehículo oficial hasta el centro de salud más próximo, situado en la misma localidad de Guardo, dada la urgencia del cuadro clínico y la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia sin comprometer la seguridad del afectado.

La rápida intervención de los agentes, junto con la coordinación inmediata con los servicios sanitarios, resultó determinante para evitar un desenlace más grave y garantizar la recuperación del paciente.