El incendio de Resoba, que ha arrasado 1.700 hectáreas, baja a IGR 0

El incendio declarado el pasado día 10 en Resoba, pedanía del municipio de Cervera de Pisuerga, que ha arrasado 1.700 hectáreas según señaló el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo (más de 3.000, según el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Javier García), ha bajado a IGR 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1, según los datos facilitados por la plataforma Inforcyl. El IGR 0 implica que no existe riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal y que el incendio puede ser controlado con los medios previstos por el Plan Infocal de Castilla y León.

El fuego se declaró a las 11:37 horas del pasado día 10 en Resoba y subió a las 14:53 horas del pasado día 12 a un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, obligando a evacuar la Abadía de Lebanza y a confinar Lebanza y El Campo, pedanías de La Pernía. La Guardia Civil, se vio obligada a cortar la carretera PP-2114 en el kilómetro 4,6 entre La Abadía y San Salvador, ya que la presencia de humo dificultaba la visibilidad, y también clausuró las PP-2113 y PP-2116 desde la CL-627.

La principal hipótesis sobre el origen de las llamas fueron «varios rayos», según subrayó la jefa de servicio del Medio Natural y responsable en funciones del área de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia, Esperanza García Corvo.

El vigilante de la torre de Santa Lucía fue quien dio la voz de alarma el domingo por la mañana sobre el incendio de Resoba porque «por suerte ese día pudo estar en su puesto. Si hubiese pasado un día más tarde, nos habríamos enterado horas después. ¿Cómo estaría el incendio sin ese vigilante?», hizo hincapié Rodrigo Martín Rodríguez, responsable de UGT en el operativo de incendios de Palencia, sobre los puestos de vigilancia «descubiertos» y las cámaras que se van a poner no como apoyo, sino para suplir personal en ocasiones. «No pueden sustituir a un trabajador», argumentó.