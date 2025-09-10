El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Las Cortes reprueban a Quiñones, defendido por el PP y con Vox de perfil
Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona el hemiciclo en la sesión de este miércoles. Miriam Chacón-Ical

Las Cortes reprueban a Quiñones, defendido por el PP y con Vox de perfil

Nuria Rubio (PSOE), Luis Mariano Santos (UPL) y la posible candidatura del leonés Carlos Pollán por Vox anticipan que la batalla del fuego, a seis meses de las urnas, está lejos de mitigarse

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:14

Quizá este miércoles, después del trago del Pleno-interrogatorio, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tuviera la tentación de pensar, como canta- ... recita Robe con Extremoduro, que «después de arder, el infierno ya es solo humo». Que con la táctica de Mazón de intentar poner el foco en la reconstrucción y con Vox decidido a amagar sin pegar y el PSOE despistado, lo peor ya había pasado. Que en unas semanas la vorágine se llevará por delante los rescoldos y llegará a marzo como superviviente, listo para las urnas. Que los votos de los suyos y de los dos no adscritos (Javier Teira y Ana Rosa Hernando, ex de Vox) y la abstención de Vox ponen pie en pared ante una ofensiva en la que recibió la reprobación de las Cortes gracias a los 36 votos de PSOE, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y Francisco Igea.

