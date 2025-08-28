Génova sale en defensa de Mañueco tras su choque con los bomberos forestales Los agentes medioambientales exigen responsabilidades a Suárez-Quiñonez y Arranz y achacan a su «incompetencia» el desastre

Ángel Blanco Escalona Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha trasladado este jueves su respaldo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras las críticas recibidas por su gestión de los incendios forestales, que tildó de «caza de brujas». En la víspera de la comparecencia de Mañueco en las Cortes autonómicas para dar cuenta de las actuaciones para luchar contra el fuego, que ha quemado 140.000 hectáreas en la comunidad, Tellado sostuvo en una entrevista en La Sexta que Mañueco «ha estado a la altura, al pie del cañón y no ha escatimado recursos y esfuerzos».

El presidente autonómico no interrumpió sus vacaciones en Cádiz al inicio de la emergencia, alegando que había estado «pendiente desde el primer minuto», y el pasado miércoles, durante la visita de los Reyes a Sanabria, recibió el plante de los bomberos, que le negaron el saludo. «Creo que hay un intento del PSOE por politizarlo todo», censuró Tellado, quien sin embargo no negó que exista «indignación ciudadana», aunque la relacionó con la «enorme rabia» que produce ver cómo se queman el monte y el bosque.

El portavoz popular evitó pronunciarse sobre los reproches que los bomberos forestales le dedicaron a Mañueco en la visita a las zonas afectadas bajo el argumento de que no quería «empañar el buen trabajo que han desarrollado» estos días. En 2018, el consejero Suárez-Quiñones aseguró que mantener un dispositivo antiincendios todo el año era «absurdo y un despilfarro» y los brigadistas se lo recordaron a Mañueco ante la mirada del rey Felipe VI.

Tellado puso en valor la «diligencia» de Mañueco por comparecer hoy ante las Cortes de Castilla y León, aunque lo hará obligado por la oposición, a la que Tellado recriminó que no haya esperado hasta que se extingan los incendios. El PP, mientras, ha forzado ya a tres ministros a dar explicaciones en las Cortes. El secretario general de los populares rechazó la posibilidad de que el presidente de la Junta comparezca en el Senado.

Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido también en defensa de Mañueco y sostuvo que cree que «intenta hacerlo lo mejor posible», según dijo a los medios de comunicación, tras finalizar la visita de Felipe VI y Letizia al municipio ourensano de Verín.

«Yo le agradezco muchísimo a nuestros bomberos, a todo el personal de extinción, el trabajo que hicieron estos días tan tremendos, y el que queda por hacer», manifestó Rueda, informa Europa Press. A renglón seguido, apuntó que «está seguro» de que Mañueco también «intenta hacerlo lo mejor posible» y «agradece muchísimo el trabajo que hicieron los bomberos en Castilla y León».

A la once de la mañana

La Mesa de las Cortes ha aprobado este jueves, tras escuchar a la Junta de Portavoces, la estructura de la sesión plenaria extraordinaria que tendrá lugar el viernes con la comparecencia del presidente de la Junta para explicar el operativo de extinción de incendios. Como principal novedad, se permitirá que un total de 15 procuradores pregunten al presidente una vez concluido su turno de respuesta a los portavoces de los grupos.

Cinco procuradores del Grupo Popular, otros cinco del Socialista, dos de Vox, uno de UPL-Soria Ya y los dos no adscritos tendrán medio minuto a su disposición para formular preguntas o pedir aclaraciones a Mañueco en un pleno extraordinario forzado por la oposición en bloque que comenzará a las 11:00 horas con una intervención sin límite de tiempo, de Mañueco.

«La Junta solo busca excusas para negar lo evidente, que es culpa suya y se podía haber evitado»

Representantes sindicales de los agentes medioambientales de la Junta han reclamado hoy responsabilidades al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al director general de Medio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por el desastre provocada por los incendios en Castilla y León, que achacaron a su «incompetencia».

La agente medioambiental en León y delegada sindical de CSIF, Sara Mateos; el presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León, Esaú Escolar, y el responsable de medio del sector autonómico de FSC-CC OO, José Ramón Jiménez, se reunieron con el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, para trasladarle sus reivindicaciones ante la devastación de los fuegos. Criticaron duramente la falta de medios del operativo y advirtieron de que los trabajadores están al límite en la lucha contra las llamas.

La agente medioambiental en León y delegada sindical de CSIF Sara Mateos afirmó que los trabajadores del operativo que lucha contra las llamas están «destrozados, cansado y rotos por todo lo que está pasando» porque ya son «demasiados días» de lucha y «parece que no hay fin». Mateos fue muy dura en sus palabras contra los responsables de Medio Ambiente, por este «drama» en el que muchos ciudadanos lo han perdido todo, algo que tacho de «vergüenza», para denunciar el «desprecio» que llevan sufriendo muchos años los trabajadores forestales.

«Nos han abandonado a nuestra suerte», criticó, mientras se «juegan la vida», dijo, «sin medios, con una jornada interminable y sueldos precarios». «La Junta solo busca excusas para negar lo evidente, que es culpa suya y se podía haber evitado», sentenció, según recoge Ical.

José Ramón Jiménez criticó que Mañueco «solo tiene en la boca a la UME, la Guardia Civil y al Gobierno central, cuando sus medios están abandonados en todas sus condiciones» para dibujar que cuenta con un «operativo decimonónico» que «colapsó el primer día». Agregó que son los trabajadores los que sacan adelante los incendios con «condiciones lamentables» y constató que están «agotados», lo que quedó claro cuando uno de ello «negó el saludo ayer» al presidente de la junta cuando visitaba León con los reyes. «A la Junta no le importa nada en absoluto», añadió.