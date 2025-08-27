El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco acompaña a los Reyes en su saludo a los agentes forestales en Zamora.
Alfonso Fernández Mañueco acompaña a los Reyes en su saludo a los agentes forestales en Zamora. J. L. Leal / ICAL

Mañueco evita saludar a los bomberos en Zamora tras retirarle la mano uno de ellos

El presidente de la Junta acompañaba a los Reyes de España en su visita a la zona de Sanabria arrasada por los incendios

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:33

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado este miércoles a los Reyes de España en su visita a las zonas incendiadas de León y Zamora. En esta última, durante su estancia en el área afectada en Sanabria, Felipe IV y doña Letizia han saludado a un grupo de los agentes forestales que se encuentran combatiendo las llamas desde hace ya tres semanas. En una imágenes difundidas por Internet, captadas tras el cordón de seguridad, puede verse cómo Mañueco va detrás de los Reyes a estrechar la mano de los bomberos pero finalmente no lo hace.

Las imágenes muestran cómo el presidente de la Junta da una palmada a uno de los forestales presentes y no llega a estrechar la mano del segundo de la fila, que no le ofrece la suya. A partir de ese momento, Mañueco da un paso atrás y acompaña a los monarcas en su saludo, pero sin interactuar con los agentes.

Los sindicatos y también diversos agentes medioambientales, a título personal, llevan días denunciando la falta de medios y las condiciones laborales del personal que lucha contra el fuego en Castilla y León. El propio Fernández Mañueco ha tenido que defender la actuación de su gobierno frente a las críticas por la infrautilización de algunos de los recursos enviados por el Gobierno central para combatir los incendios que arrasan la comunidad.

Manifestaciones en varias provincias de de Castilla y León han reclamado la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y volverán a hacerlo. Aprovechando que el viernes Mañueco comparecerá en un pleno extraordinario que tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en las Cortes autonómicas para explicar su gestión, una veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas y vecinales han convicado una manifestación para exigir el «cese inmediato» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  4. 4

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  5. 5

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  6. 6

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  7. 7

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  8. 8 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mañueco evita saludar a los bomberos en Zamora tras retirarle la mano uno de ellos