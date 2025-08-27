El camionero implicado en el accidente con dos militares de la UME heridos es de Valladolid

Venía de completar un viaje en un municipio de Galicia y ya estaba de camino de vuelta dirección Cuenca de Campos, en la provincia de ... Valladolid. El camionero implicado en el accidente en el que resultaron heridos dos militares de la UME en Orense, uno de ellos de gravedad, es de Valladolid. Concretamente, un transportista de ganado afincado en la localidad terracampina y que presentaba heridas leves después de que su vehículo pesado, ya sin animales en su carga, colisionara con un vehículo militar, dejando la imagen de una cabina totalmente destrozada.

El siniestro vial tuvo lugar a las 11:20 horas de este martes en el punto kilométrico 183 de la A-52, en el término municipal de Trasmiras (Orense). La peor parte se la llevaron los dos militares, pertenecientes al grupo de Artillería de León y desplazados con la Unidad Militar de Emergencia para combatir los diferentes incendios forestales que azotan con virulencia a Galicia y Castilla y León en las últimas semanas.

Tras la colisión, parte del vehículo militar cayó por un terraplén al exterior de la autovía.

Los dos militares del Ejército, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, iban hasta Benavente para completar labores de apoyo en el momento del accidente. Asimismo, la titular del ramo mostró la preocupación por uno de los militares, que tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero. «Uno de ellos está muy grave y lo tienen que operar», avisó la ministra en la tarde de este martes.

Tras el siniestro, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico, si bien los especialistas en protección civil no tuvieron que excarcelar a ninguno de los heridos.