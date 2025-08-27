El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personal de la UME en las labores de extinción de incendios este verano en la provincia de León.

Personal de la UME en las labores de extinción de incendios este verano en la provincia de León. Rodrigo Jiménez

El camionero implicado en el accidente con dos militares de la UME heridos es de Valladolid

Vecino de Cuenca de Campos, transportaba un vehículo pesado con ganado en el momento de la colisión en Galicia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:52

Venía de completar un viaje en un municipio de Galicia y ya estaba de camino de vuelta dirección Cuenca de Campos, en la provincia de ... Valladolid. El camionero implicado en el accidente en el que resultaron heridos dos militares de la UME en Orense, uno de ellos de gravedad, es de Valladolid. Concretamente, un transportista de ganado afincado en la localidad terracampina y que presentaba heridas leves después de que su vehículo pesado, ya sin animales en su carga, colisionara con un vehículo militar, dejando la imagen de una cabina totalmente destrozada.

