Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. El Norte

Detenido por estafar 15.610 euros a una vecina de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

El hombre, al que constaba una requisitoria por hechos de idéntica naturaleza en Madrid, fue arrestado en Sabadell y posteriormente quedó en libertad

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:29

La Policía Nacional ha detenido en Sabadell a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cometido sobre una mujer residente en Valladolid. El pasado mes de abril, una mujer denunció en la Comisaría Provincial de Valladolid haber sido víctima de un engaño mediante suplantación de identidad a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Los hechos ocurrieron entre el mediodía del 31 de marzo y las 13:00 horas del 1 de abril. La denunciante, titular de una cuenta bancaria, recibía un mensaje de WhatsApp procedente de un número desconocido. En dicho mensaje, el remitente se identificaba como su hijo, alegando que tenía problemas con su teléfono móvil, que lo iba a cambiar, y que, temporalmente, solo podía comunicarse con ella a través de ese número.

Dos días después, desde el mismo número, el supuesto hijo volvió a contactar con ella solicitando ayuda económica urgente. Alegó que su tarjeta bancaria no funcionaba, que su cuenta estaba en riesgo de embargo y que necesitaba realizar varios pagos. La denunciante, confiando en la identidad del remitente, siguió las instrucciones recibidas y realizó las siguientes operaciones bancarias: el 31 de marzo a las 12:07 horas hizo un ingreso de 4.680 euros a una cuenta ajena. El mismo día a las 14:01 horas realizó una transferencia de 7.680 euros desde su cuenta bancaria a otra cuenta diferente y finalmente el 1 de abril a las 12:53 horas ingresó 3.250 euros a la primera cuenta bancaria.

En total, la víctima transfirió 15.610 euros a dos cuentas diferentes creyendo que estaba ayudando a su hijo.

Llamada de su verdadero hijo

Fue alrededor de las 14:00 horas, cuando su hijo -que había estado fuera de Valladolid durante el fin de semana- la llamó por teléfono. Al relatarle lo sucedido, este le confirmó que no le había enviado ningún mensaje ni solicitado dinero alguno. Se inició entonces la correspondiente investigación para esclarecer los hechos y localizar al autor o autores de esta estafa.

El Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Valladolid comenzó una investigación tendente a identificar al titular o titulares de las cuentas receptoras de los ingresos, teniendo en cuenta que las pesquisas podían determinar que estaban creadas para ilícito penal, ya que no tenían movimientos ordinarios, nutriéndose de las transferencias que se realizaban por la víctima, resultando ser el titular de las dos un varón residente en Sabadell.

Dado que el titular de la cuenta residía fuera de la demarcación policial de la Comisaría Provincial de Valladolid, se solicitó colaboración a la Jefatura Superior de Cataluña para que se procediera a la localización, toma de declaración y en su caso detención por su presunta implicación en la estafa denunciada.

El detenido, a quien le constaba una requisitoria por hechos de idéntica naturaleza en Madrid, fue puesto en libertad.

