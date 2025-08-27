El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres heridos en una colisión entre un coche y un camión en la A-6 en Medina del Campo

Dos hombres de 23 y 44 años y una mujer de 25 han sido evacuados en ambulancia al Hospital Comarcal

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:57

Dos hombres de 44 y 23 años y una mujer de 25 han resultado heridos en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico en la A-6 a la altura de Medina del Campo. El siniestro se ha producido sobre las 4:41 horas en el kilómetro 155 de la citada autovía sentido Madrid, cuando una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 de la colisión entre un turismo y un camión y, como consecuencia del impacto, el coche estaba en el arcén y el vehículo articulado, volcado.

Asimismo, se informaba que en el interior del turismo había un hombre y una mujer atrapados. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario.

Una vez allí, se ha atendido a dos varones de 23 y 44 años y a una mujer de 25, que han sido trasladados en ambulancia al Hospital Comarcal de Medina del Campo.

