Tres heridos en una colisión entre un coche y un camión en la A-6 en Medina del Campo
Dos hombres de 23 y 44 años y una mujer de 25 han sido evacuados en ambulancia al Hospital Comarcal
Valladolid
Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:57
Dos hombres de 44 y 23 años y una mujer de 25 han resultado heridos en la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico en la A-6 a la altura de Medina del Campo. El siniestro se ha producido sobre las 4:41 horas en el kilómetro 155 de la citada autovía sentido Madrid, cuando una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 de la colisión entre un turismo y un camión y, como consecuencia del impacto, el coche estaba en el arcén y el vehículo articulado, volcado.
Asimismo, se informaba que en el interior del turismo había un hombre y una mujer atrapados. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario.
Una vez allí, se ha atendido a dos varones de 23 y 44 años y a una mujer de 25, que han sido trasladados en ambulancia al Hospital Comarcal de Medina del Campo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.