La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado

Todas las líneas de investigación apuntan al homicidio. Es más, serán las pesquisas las que dictaminen si fue imprudente o doloso/asesinato. Pero para tal ... fin, la Guardia Civil tendrá que dar antes con el paradero de la persona que en la madrugada del 14 de agosto iba al volante de un vehículo con el que arrolló al joven Abdelaziz Daaifi, de 25 años, en mitad de la carretera que une San Román de Hornija (Valladolid) con Toro (Zamora). Recientemente, lo que ha confirmado la autopsia es que las heridas que desencadenaron el fallecimiento del joven marroquí son «compatibles» con las de un atropello.

De esta forma se confirma con lo que ya trabajaba Tráfico de la Guardia Civil tras presenciar la escena del siniestro vial. Lo que inicialmente parecía un atropello con fuga del implicado se ratificó tras recibir el informe forense. Ahora, todos los esfuerzos del instituto armado se centran en dar con el paradero de esa persona que intencionadamente o involuntariamente acabó con la vida de Abdelaziz.

Una investigación que se focaliza en quién pudo circular por una vía de poco tránsito (sobre todo de madrugada) y que une las dos localidades, si bien San Román de Hornija arrancaba ese fin de semana sus fiestas patronales de San Roque. Una calzada secundaria de unos 10 kilómetros que conecta las provincias de Valladolid y Zamora y en la que el joven marroquí perdió la vida.

Las líneas de investigación también han ahondado en lo que pudo suceder esa noche en San Román de Hornija. Hasta la localidad vallisoletana se trasladó el fallecido junto a otros dos compañeros de trabajo en un vehículo. Según el testimonio público de los acompañantes, estos fueron directos a una discoteca a eso de las 2:00 horas de este fatídico 14 de agosto. «Abdelaziz tuvo alguna discusión con algunos de los que estaban allí, por eso nos fuimos», apuntaba ese mismo día uno de los compañeros de una empresa dedicada a la instalación de placas solares en la zona.

Los tres empleados, entre ellos la víctima mortal, permanecieron unas tres horas en San Román de Hornija. Hasta las 5:00 horas. A esa hora, con la discoteca ya cerrada, pretendían volver a casa, si bien Abdelaziz, según el testimonio de sus compañeros, se puso agresivo en el interior del vehículo (llegó a romper uno de los cristales) porque quería seguir de fiesta. Así que se bajó del mismo y se quedó en la carretera.

Los compañeros, por su parte, siguieron el camino hasta Toro, pero no conformes con esa situación optaron, unos treinta minutos después, por volver a por él, sobre todo porque en pocas horas iban a empezar sus jornadas de trabajo. Pero el atropello mortal con fuga ya se había desarrollado. A los pocos minutos les llegó un mensaje de otro empleado en el que les decían que la carretera estaba cortada porque se había producido un atropello.

Y así fue. Era Abdelaziz Daaifi. La víctima llevaba escasos noventa días en Toro, donde residía con su hermano, con el que compartía empresa.

Inspección de un vehículo

Hasta el lugar del accidente se trasladó la Guardia Civil, así como sanitarios, quienes certificaron el fallecimiento. De igual manera, uno de los primeros vehículos en inspeccionarse fue el de los compañeros de la empresa, retirado por una grúa y con diferentes pegatinas que señalaban posibles vestigios.

Desde entonces la investigación continúa abierta. El atropello mortal con fuga de San Román de Hornija sigue sin detenidos.