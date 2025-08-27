El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Lugar del accidente, en San Román de Hornija, en el que perdió la vida el joven marroquí el 14 de agosto S. F.

Valladolid

La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado

El informe forense ratifica que las heridas que desencadenaron el fallecimiento de Abdelaziz Daaifi el 14 de agosto fueron provocadas por el impacto de un vehículo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:21

Todas las líneas de investigación apuntan al homicidio. Es más, serán las pesquisas las que dictaminen si fue imprudente o doloso/asesinato. Pero para tal ... fin, la Guardia Civil tendrá que dar antes con el paradero de la persona que en la madrugada del 14 de agosto iba al volante de un vehículo con el que arrolló al joven Abdelaziz Daaifi, de 25 años, en mitad de la carretera que une San Román de Hornija (Valladolid) con Toro (Zamora). Recientemente, lo que ha confirmado la autopsia es que las heridas que desencadenaron el fallecimiento del joven marroquí son «compatibles» con las de un atropello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado

La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado