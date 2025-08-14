El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl en una imagen de archivo. T. de Torre
Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija

La Guardia Civil investiga si se trata de un posible atropello

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:55

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan las posibles causas del fallecimiento de un hombre de 50 años cuyo cuerpo fue hallado a las 6 de la madrugada en medio de la carretera VP-7000, a la altura de San Román de Hornija.

Los hechos han ocurrido a las 05:57 horas cuando una llamada alertaba al servicio de emergencias 112 de Castilla y León de que había un hombre de unos 50 años inconsciente, tendido en la carretera, en el punto kilométrico 1 de la VP-7000, en la salida de San Román de Hornija hacia Toro, en Zamora.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y un equipo médico de Tordesillas, con una ambulancia. Si bien, el equipo de Sacyl confirmó el fallecimiento del hombre.

Los agentes investigan ahora si se puede tratar de un posible atropello.

