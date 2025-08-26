Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Á. M. Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 07:15 Comenta Compartir

Nuevo robo en un supermercado de Valladolid. En esta ocasión, frustrado por el propio encargado del DIA del paseo de Farnesio a última hora de este sábado. Allí, el empleado, ante lo que estaba presenciando, decidió bajar las verjas del negocio para evitar que el sospechoso abandonara la tienda sin abonar unos productos valorados en casi 20 euros (19,44).

Tras ese hecho, el propio trabajador llamó a la Policía Municipal, que se presentó en Delicias para certificar que un hombre de 30 años intentaba hurtar en el DIA. Tras retirarle los productos, los agentes procedieron a identificar al joven, si bien se negó en un principio, lo que obligó a los agentes a trasladarle a dependencias policiales. Finalmente se le tomaron los datos y el hombre quedó en libertad.

Este tipo de sucesos se ha repetido en los últimos meses en la capital vallisoletana. Agravados en muchas ocasiones con agresiones a los propios trabajadores, que han despertado el hartazgo del sector, además de la multirreincidencia de los implicados. Es en ese aspecto en el que se centran desde la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl). «El hurto multirreincidente está penado con penas de prisión. Si tienes más de tres hurtos durante un año y estás condenado por más de tres hurtos durante un año que superan los 400 euros, tendrías que entrar en prisión. Lo que queremos es que se aplique el Código Penal y estos profesionales de lo ajeno estén en prisión», agregaba hace unas semanas la gerente del colectivo, Isabel del Amo.

Aseguraba que lleva muchos años denunciando esta situación, sobre todo porque los cacos normalmente se centran en productos de un gran valor. «Siempre van a por ibéricos o cosméticos porque son los que tienen mejor salida y mejor venta en su mercado», lamentaba Del Amo, que apuntaba que se reducirían muchos gastos si se atajara el problema.

«El coste para nuestras empresas es muy alto. Nosotros denunciamos todos los casos, que eso lleva también a otro coste administrativo, y luego tenemos que pagar unos juzgados y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo esto lo pagamos entre todos, pero vemos que no hay solución», concluía la gerente.