Cerradura del vehículo forzada. El Norte

Valladolid

Detenido por forzar la cerradura y robar herramientas del interior de una furgoneta

La Policía Nacional logró localizar al hombre, que cuenta con numerosos antecedentes, al conocer los sitios en los que suele pernoctar

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:22

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo. Días antes, el 17, este individuo fue identificado por una dotación de la Policía Municipal en la vía publica y entre los efectos que portaba se detallaron diversas herramientas y útiles, que manifestó a los agentes ser de su propiedad, y así lo reflejaron los policías en un parte de intervención.

Ese mismo día se recibió, en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid, una denuncia por parte de un ciudadano en la que se daba cuenta de la sustracción del interior de una furgoneta de su propiedad, de distintas herramientas y útiles habiendo forzado la cerradura para acceder a ellas. Los agentes realizaron diversas gestiones que determinaban que las herramientas sustraídas eran las que portaba el hombre cuando fue identificado.

Este varón es un conocido habitual de los agentes de Policía Nacional, con numerosos antecedentes, muchos de ellos por robos en interior de vehículos. Por todo ello, los grupos de atención al ciudadano en servicio iniciaron la búsqueda del referido. Pese a que carece de domicilio fijo, los agentes centraron su búsqueda en los sitios habituales en los que pernocta siendo localizado en la mañana del día 23 por un indicativo uniformado en labores preventivas de seguridad ciudadana, que procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.

