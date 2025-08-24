Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid El suceso se ha producido a las cinco de la madrugada de este domingo en la calle Paulina Harriet

El Norte Valladolid Domingo, 24 de agosto 2025, 10:44 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

Un joven de 22 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras ser agredido con un arma blanca en Valladolid. El suceso se ha producido sobre las 5:00 horas en la calle Paulina Harriet, cuando el Cuuerpo Nacional de Policía ha solicitado a la sala de operaciones del 112 asistencia para un hombre que estaba herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, así como una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en la zona, el personal sanitario ha atendido al joven de 22 años, que presentaba dos pinchazos de carácter leve, y que ha sido posteriormente trasladado al Hospital Río Hortega. Tras ser examinado en el complejo hospitalario, el joven fue dado de alta.

Temas

Sucesos en Valladolid