Herido un portero de discoteca tras una multitudinaria trifulca en San Lorenzo

Nueva pelea de madrugada en la capital vallisoletana. Este sábado, sobre las 3:20 horas, agentes de la Policía Nacional y Municipal, así como sanitarios, ... se tuvieron que movilizar hasta la céntrica calle de San Lorenzo ante el aviso de una multitudinaria trifulca en la discoteca Ohm. Fueron varias las llamadas de alerta al 112 que enumeraban a «unos quince implicados» con «al menos dos heridos».

A pesar de que inicialmente se solicitó auxilio sanitario para esas dos personas, los facultativos se centraron únicamente en el portero de la discoteca, que finalmente rechazó ser trasladado a un centro hospitalario en ambulancia. Según confirman fuentes de la Policía Nacional, el herido presentaba diferentes cortes en una de las manos, atendidos posteriormente en un hospital al acudir por su cuenta.

En el mismo lugar de la riña, los agentes de la Policía Nacional tomaron la filiación de los implicados, además de identificar al presunto agresor del portero.

Mes de peleas

Esta multitudinaria pelea se suma a las acontecidas en el mes de agosto en zonas aledañas a la discoteca La Maraca del Paseo de Zorrilla, que se saldaron con dos detenidos tras dos agresiones de madrugada.

El propio gerente del negocio se desvinculó de los hechos al asegurar que esos actos no tenían nada que ver con su local.