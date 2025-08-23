Detenida por robar joyas a personas mayores mediante el 'hurto amoroso' en Valladolid La mujer fue detenida en Logroño cuando pretendía cometer hechos similares con el mismo método

La Policía Nacional ha esclarecido dos robos cometidos en Valladolid el pasado mes de junio. En concreto, según las dos denuncias de las víctimas de los robos, la presunta autora había sido una mujer que se valió del modus operandi del 'hurto amoroso'.

El primer robo fue denunciado el 3 de junio. Un hombre de edad avanzada relató en comisaría cómo una mujer joven había subido con él en el ascensor de su casa y, sorpresivamente, se abalanzó agarrándole por el cuello a la par que le decía «dame un beso, dame un beso». El varón quiso quitarse de encima a la mujer, momento en el que la presunta autora aprovechó el contacto para arrebatarle una cadena de oro del cuello. Cuando la víctima pidió auxilio y salió su esposa de su casa a ver que ocurría, la mujer se dio a la fuga.

En la segunda denuncia, también en dependencias de Policía Nacional de Valladolid, una mujer también de edad avanzada señaló cómo el 15 de junio, la misma mujer que en la ocasión anterior, se puso a hablar con ella acompañándola hasta la puerta de su casa.

Dado que la víctima había sido maestra durante muchos años, pensó que se trataba de alguna antigua alumna. La presunta autora aprovechó este breve trayecto para agarrar de la mano a la víctima y, sin que se diera cuenta, la engatusó con palabras amables y con contacto constante, momento en el que le sustrajo de la muñeca un reloj de oro herencia familiar. Cuando la víctima se dio cuenta, la presunta autora se dio a la fuga a la carrera con el botín, valorado en 3.500 euros.

Cuando los investigadores del Grupo de Robos de la Comisaría de Parquesol tuvieron conocimiento de las denuncias iniciaron pesquisas policiales para determinar la identidad de la presunta autora.

Una vez que las gestiones policiales tuvieron éxito y se logró identificar plenamente a la mujer, se cursó una orden de búsqueda y detención, que ha culminado al ser detenida esta mujer en Logroño el pasado 28 de julio, cuando fue sorprendida intentando realizar otro robo a un hombre, mediante el método del hurto amoroso. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.