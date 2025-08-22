El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche de la Policía Nacional, en las calles de la capital. El Norte

Detenido en Valladolid por intentar robar once botellas de vino valoradas en casi 550 euros

Los servicios de seguridad han retenido al presunto ladrón hasta la llegada de la Policía Nacional al establecimiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:31

Agentes de Policía Nacional detuvieron en Valladolid en el mediodía del 19 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito de hurto de botellas de vino valoradas en más de 500 euros que quiso sustraer de un establecimiento de la capital.

La sala CIMACC 091 comisionó un indicativo policial uniformado para que se dirigiera a un establecimiento comercial de la ciudad, donde los servicios de seguridad tenían retenido a un hombre por un hurto. Cuando los policías llegaron al lugar, se entrevistaron con un vigilante, quien les manifestó haber retenido a un hombre, informa Ical.

Al parecer, este individuo había introducido hasta once botellas de vino en una mochila y, buscando un pasillo del establecimiento sin gente, se había dedicado a retirar las alarmas de las botellas. Al percatarse de la presencia de un vigilante que lo observaba, el individuo abandonó la mochila siendo retenido antes de salir del establecimiento.

La cuantía de las once botellas que ya tenía preparadas sin los collarines de alarma ascendía a 548,29 euros, por lo que los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto, y a su posterior traslado a dependencias policiales, desde las que pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que terminó decretando su libertad.

