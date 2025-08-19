Detenido tras saltar desde el patio cuando acababa de robar en un trastero de Laguna de Duero Un vecino llamó a la Guardia Civil al observar cómo este individuo accedía al patio del domicilio y, tras identificarlo posteriormente en las cámaras de seguridad, fue perseguido y detenido

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 11:13

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona por un delito de robo con fuerza en un trastero, tras saltar una tapia trasera en una vivienda de Laguna de Duero (Valladolid). La detención se produjo después de que la benemérita recibiera el día 13 de agosto una llamada telefónica de un ciudadano en la que comunicaba que había observado a una persona saltar al patio del domicilio e intentaba acceder a un trastero forzando su puerta, según informó en un comunicado recogido por Ical.

De modo inmediato, una patrulla se desplazó al lugar a comprobar los hechos. Igualmente se encontraba el alertante, quien describió lo sucedido a los agentes. El propietario de la vivienda estaba en el interior de la misma y manifestó no haberse percatado de lo sucedido, pero que disponía de cámaras de vigilancia para comprobar el acceso ilícito a la vivienda.

Tras un visionado rápido de las imágenes se identificó al asaltante, al que se ve de manera evidente en el patio de la vivienda y después saltar la tapia de la misma. La investigación policial se inició de inmediato con el recorrido de diferentes calles del municipio. Los agentes localizaron a una persona que coincidía con la observada en las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Por ello, se procedió a la detención de esta persona por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.