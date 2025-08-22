El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido por hurto en una tienda de ropa deportiva en Palencia

Al hombre se le propuso también para sanción por facilitar una identidad falsa

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:53

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, por llevarse material deportivo de un establecimiento comercial. Lo hizo utilizando una bolsa forrada con papel de aluminio para así burlar las protecciones antihurto del establecimientto.

Sobre las 19 horas del jueves se recibió una llamada en la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, comunicando la retención en el centro comercial de la capital por parte del servicio de seguridad de un hombre al que habían sorprendido llevándose material de una tienda de ropa.

Al llegar una patrulla al lugar, informó el servicio de seguridad de que momentos antes los dependientes de un establecimiento del citado centro comercial habían sido advertidos por una cliente de que dos individuos guardaban productos en el interior de una bolsa forrada con papel de aluminio y salían por la puerta.

Una vez interceptados los dos individuos, uno de ellos salió corriendo y el otro pudo ser retenido hasta la llegada de la Policía Nacional.

Ya en el lugar, los policías comprobaron que el individuo carecía de documentación que acreditara su verdadera identidad, ya que aportaba hasta tres nombres distintos. El valor de lo sustraído en el establecimiento de Palencia ascendía a la cantidad de 310,88 euros, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para averiguar su identidad en calidad de detenido por un delito leve de hurto.

Una vez tramitado el atestado correspondiente, se puso a disposición de la autoridad judicial, que resolvió su puesta en libertad con cargos.

