Vehículo de la Policía Nacional, junto a la Subdelegación del Gobierno. Manuel Brágimo

En libertad con cargos la autora de un robo en un bar de la capital palentina

La Policía Nacional la detuvo cuando caminaba el jueves sobre las 1:40 horas de la madrugada por la avenida de Madrid

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:40

La Policía Nacional ha detenido ha detenido a la autora de un robo con fuerza en un establecimiento de hostelería de la capital palentina registrado el pasado día 22 de julio.

Los policías encargados de la investigación del robo del bar, llegaron a identificar a la persona autora como responsable a una mujer conocida por los policías por hechos similares. Cuando esta mujer caminaba el jueves sobre las 1:40 horas de la madrugada por la avenida de Madrid, una patrulla de servicio identificó a esta persona como la que materializó el robo el pasado día 22 de julio en un bar de la ciudad.

La autora tenía numerosos antecedentes policiales por la comisión de delitos contra el patrimonio. Esta persona fue trasladada a dependencias policiales de Palencia en calidad de detenida. Una vez tomada declaración, fue puesta a disposición judicial, que decretó su libertad con cargos.

