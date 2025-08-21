Desarticulado el grupo criminal itinerante que pretendía robar en viviendas durante el puente

El Norte Palencia Jueves, 21 de agosto 2025, 22:10 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha dado por desarticulado el grupo criminal itinerante que pretendía robar en viviendas de la capital durante el puente del 15 de agosto con la detención primero en la madrugada del domingo de dos hombres y dos mujeres, todos de origen georgiano, y de otro hombre y otra mujer, también de la misma nacionalidad, en la tarde del martes, detenciones todas ellas de las que ya informó este periódico.

Fruto de las primeras investigaciones que empezaron con la detención de dos hombres y dos mujer de origen georgiano el pasado domingo, fue posible la localización de otro hombre y otra mujer, de la misma nacionalidad, precisamente los que previamente marcan las viviendas.

Como los detenidos no tenían vinculación con Palencia, se tenía la certeza de que contaban con apoyo de los otros componentes del grupo y que al ser puestos en libertad, se reunirían. Efectivamente, todos juntos fueron interceptados por funcionarios de Policía Nacional encargados de la investigación y fruto de esa detención fueron localizados dos vehículos de alta gama que fueron alquilados el pasado día 16 de agosto en el Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, terminal 1, con la duración de 4 días.

En el registro de los vehículos se encontró en uno de ellos dinero en efectivo por valor de 4.814,17 euros y documentación acreditativa de la identidad de una de las mujeres, que hasta ese momento había permanecido indocumentada.

Con la desarticulación de esta organización, se ha conseguido frustrar el posible robo de unas 66 viviendas entre el 15 y el 17 de agosto, a juzgar por las viviendas marcadas que la Policía nacional ha conseguido enumerar con el mismo modus operandi. Además, al no intervenir ningún efecto robado en su poder, se supone que no han llegado a materializar ninguno robo al menos en esta ocasión.

A uno de los detenidos, el considerado por los investigadores líder del grupo criminal, se le trasladará al Centro Internamiento de Extranjero de Madrid hasta que se materialice la expulsión a su país de origen, al constarle prohibición de entrada en el Espacio Schengen. Tal medida administrativa conlleva la prohibición de regreso durante 10 años.

El hombre y la mujer detenidos el pasado martes fueron puestos este miércoles a disposición judicial, decretándose por el juez su libertad con cargos.