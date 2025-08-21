Detenidos dos georgianos más dentro del dispositivo policial para evitar robos en viviendas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a las 15:30 horas del martes a un hombre y una mujer, ambos georgianos, por su presunta vinculación ... con los cuatro detenidos de la misma nacionalidad, dos hombres y dos mujeres, sorprendidos durante la madrugada del pasado domingo cuando pretendían acceder a varios portales de la zona de Pío XII y robar en viviendas. No se descartaban nuevas detenciones, pues los cuatro detenidos en la madrugada del pasado domingo pertenecen a un grupo criminal organizado y, según se aseguró desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional, contaron con la colaboración de otros integrantes para marcar las puertas con hilos de pegamento de domicilios de al menos cuatro portales cercanos a la zona donde se les detuvo.

Con la detención de esos dos hombres y dos mujeres, según la Policía se ha conseguido evitar más de una treintena de hechos delictivos en domicilios, y ahora se investiga la vinculación que los dos últimos detenidos en la tarde del martes puedan tener con ellos.

La detención en la madrugada del pasado domingo se produjo como consecuencia de las informaciones recibidas por la Policía Nacional por varios vecinos que habían detectado que las puertas de sus domicilios estaban marcadas con un hilo de pegamento, y como continuación a las investigaciones que se vienen haciendo por funcionarios de la Comisaría. Así, en la madrugada del pasado domingo, se decidió montar un dispositivo policial de vigilancia en las inmediaciones de varios portales de la avenida Santiago Amón, entre las calles Marques de Albaida y Batán de San Sebastián, destinado a detectar la presencia de los autores de una serie de robos en domicilios que se vienen produciendo en la ciudad en las últimas semanas.

Sobre las 3:30 horas, se detectó a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que pretendían entrar en un portal de la calle Santiago Amón, y al no conseguirlo, se trasladaron hacia la calle Batán de San Sebastián, donde lograron entrar al interior del portal de uno de los edificios. En ese momento, los funcionarios actuantes, ante la evidencia de que se trataba del grupo criminal que se estaba buscando, que coincidían los domicilios previamente marcados y que era inminente la consumación del delito, decidieron intervenir, identificarse y proceder a su detención, como ya adelantó este periódico.

A los detenidos se les registró y se les intervino un 'kit' de ganzúas para actuar sobre las cerraduras de los domicilios y abrirlas, plásticos maleables para entrar en portales por el método del 'resbalón', dinero en efectivo y alguna pieza de joyería. Asimismo, se consiguió localizar el vehículo en el que se habían trasladado hasta Palencia, que estaba aparcado en las inmediaciones de la zona donde se les detuvo.

Los policías encargados de la investigación están analizando la documentación, los efectos y los teléfonos que portaban los detenidos y han intervenido el vehículo, propiedad de una empresa de alquiler de Barcelona, que está siendo sometido a un profundo registro, todo ello con la intención de recabar indicios que puedan relacionar a los detenidos con los robos en domicilios que se produjeron en la capital el pasado mes de julio, así como otros robos en domicilios de otras ciudades cercanas, tanto de Castilla y León como de regiones limítrofes.

Dos de los detenidos carecen de autorización para residir en España, por lo que, a una de las mujeres, se le ha incoado un procedimiento de expulsión de territorio nacional, y a uno de los hombres, que tiene en vigor una prohibición de entrada en territorio Schengen, se van a iniciar gestiones para su expulsión a Georgia.

Los detenidos, salvo uno que cuenta con antecedentes, no estaban fichados por la Policía y, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos. Uno de ellos quedará detenido para tramitar su expulsión a su país.

Los dos últimos detenidos por la Policía Nacional no han sido puestos todavía a disposición judicial.