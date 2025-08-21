El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las viviendas marcadas con hilos de pegamento. El Norte
Palencia

Detenidos dos georgianos más dentro del dispositivo policial para evitar robos en viviendas

La Policía investiga si forman parte del grupo organizado que integran los dos hombres y las dos mujeres sorprendidos la madrugada del domingo

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:17

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a las 15:30 horas del martes a un hombre y una mujer, ambos georgianos, por su presunta vinculación ... con los cuatro detenidos de la misma nacionalidad, dos hombres y dos mujeres, sorprendidos durante la madrugada del pasado domingo cuando pretendían acceder a varios portales de la zona de Pío XII y robar en viviendas. No se descartaban nuevas detenciones, pues los cuatro detenidos en la madrugada del pasado domingo pertenecen a un grupo criminal organizado y, según se aseguró desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional, contaron con la colaboración de otros integrantes para marcar las puertas con hilos de pegamento de domicilios de al menos cuatro portales cercanos a la zona donde se les detuvo.

